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Обіцяли, обіцяли й знову зірвали строки Обіцяли, обіцяли й знову зірвали строки

22 ноября 2018 18:12

Здати багатостраждальну переправу до Нового року не встигають. На її невідремонтованій частині закінчили лише половину робіт.

18:23Хакери — бійтесь!
18:18Даруй добро
18:14Нелогічним називають проект аеропорту у Солоному представники бізнесу
18:07Мер Дніпра та Президент начебто домовились про новий аеропорт
18:27Жителі гуртожитку благають приєднати їхню будівлю до міських тепломереж
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Секретні документи, від яких холоне кров

22 ноября 2018 18:26

В обласному архіві відкрилася виставка до дня пам`яті жертв голодомору. За офіційними даними, у нашому регіоні від штучного голоду загинуло майже 700 тисяч людей. У 2006 році в Україні вийшов закон про голодомор, який офіційно визнав цей період актом геноциду. З того часу дослідникам вдається виносити на широкий загал документи тих часів, під грифом «цілком таємно». Історикам Дніпропетровщини знадобилося два роки, аби створити найбільшу збірку документів в Україні. Виставка працюватиме протягом місяці.

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