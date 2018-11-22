



Секретні документи, від яких холоне кров В обласному архіві відкрилася виставка до дня пам`яті жертв голодомору. За офіційними даними, у нашому регіоні від штучного голоду загинуло майже 700 тисяч людей. У 2006 році в Україні вийшов закон про голодомор, який офіційно визнав цей період актом геноциду. З того часу дослідникам вдається виносити на широкий загал документи тих часів, під грифом «цілком таємно». Історикам Дніпропетровщини знадобилося два роки, аби створити найбільшу збірку документів в Україні. Виставка працюватиме протягом місяці.

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