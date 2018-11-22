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Обіцяли, обіцяли й знову зірвали строки Обіцяли, обіцяли й знову зірвали строки

22 ноября 2018 18:12

Здати багатостраждальну переправу до Нового року не встигають. На її невідремонтованій частині закінчили лише половину робіт.

18:26Секретні документи, від яких холоне кров
18:18Даруй добро
18:14Нелогічним називають проект аеропорту у Солоному представники бізнесу
18:07Мер Дніпра та Президент начебто домовились про новий аеропорт
18:27Жителі гуртожитку благають приєднати їхню будівлю до міських тепломереж
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Хакери — бійтесь!

22 ноября 2018 18:23

У Дніпрі з’явився регіональний центр кібербезпеки. Новий відділ облаштували у стінах СБУ. Спеціалісти займатимуться моніторингом як мережі інтернет так і комп’ютерних систем найбільших підприємств та компаній області, аби виявити та завчасно знищити можливу небезпеку. На відкритті побували й наші кореспонденти. Ситуаційний центр кібербезпеки створили за підтримки ООН та спеціалістів зі США. Головне управління знаходиться у Києві. Дніпровський відділ стане такою собі рукою столичних співробітників СБУ у нашому регіоні. Спеціалісти фіксуватимуть хакерську активність та усуватимуть її безпосередньо на місці. Усього відділ налічує десять спеціалістів які безперервно моніторять інтернет-мережу. Однак «всесвітнє павутиння» не єдина зона відповідальності підрозділу. За необхідності працівники центру кібербезпеки можуть вилучати будь-яку інформацію з мобільних пристроїв, які фігурують у кримінальних справах. Це допоможе у боротьбі з анонімними повідомленнями про замінування, які в останній час стали буденністю у Дніпрі. Керівництво СБУ пояснює — для створення першого регіонального підрозділу кібербезпеки в Україні наше місто обрали через регулярні атаки російських хакерів саме на підприємства Дніпропетровщини. Наступними після Дніпра свій центр кіберзахисту отримають Одеса, Миколаїв та Харків. Загалом у планах СБУ створити такі підрозділи у кожній області країни.

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