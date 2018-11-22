11 канал
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Обіцяли, обіцяли й знову зірвали строки Обіцяли, обіцяли й знову зірвали строки

22 ноября 2018 18:12

Здати багатостраждальну переправу до Нового року не встигають. На її невідремонтованій частині закінчили лише половину робіт.

18:26Секретні документи, від яких холоне кров
18:23Хакери — бійтесь!
18:14Нелогічним називають проект аеропорту у Солоному представники бізнесу
18:07Мер Дніпра та Президент начебто домовились про новий аеропорт
18:27Жителі гуртожитку благають приєднати їхню будівлю до міських тепломереж
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Даруй добро

22 ноября 2018 18:18

11 канал продовжує втілювати у життя мрії самотніх та людей з інвалідністю. Знайомтеся. Це Вікторія і Олександр. Вони — герої нашої благодійної рубрики «Даруй Добро». Про приїзд знімальної групи їх попередили заздалегідь, тож нас чекали зі смаколиками. Тістечка, булочки, пироги та торти. Вікторія та Олександр зізнаються — вони справжні ласунчики. Без солодкого — ані дня. З цією парою наша знімальна група познайомилась кілька місяців тому у геріатричному пансіонаті. Вікторія тоді попросила здійснити її заповітну мрію — побувати на кулінарному майстер — класі у справжнього шеф-кухаря. Ми про її бажання не забули. І вирішили влаштувати сюрприз. Дорогою до кулінарної студії Вікторія та Олександр розповідають про своє життя. Молодий чоловік — сирота. Через проблеми зі здоров«ям геріатричний пансіонат ось вже як 15 років став для нього домівкою. У Вікторії історія життя — геть інша. Син, брати, мама, щоправда, в іншій країні. Є навіть власний будинок, та він непристосований до життя. Жінка теж має деякі неврологічні проблеми, тому ось вже два роки як мешкає тут. З Олександром вони пара. Зустрілись і покохали одне одного саме у пансіонаті. Різниця у в 11 років їх не бентежить. За розмовами — дісталися кулінарної школи. Вікторія та Олександр на професійній кухні не губляться. І чимдуж рвуться до справи. Допомагатиме нашим героям втілити кулінарні фантазії у життя Таміла Уварова. Знаний в Україні шеф-кондитер. Вона і розкриває інтригу. Готуватимемо те, що Вікторія з Олександром полюбляють найбільше — десерт. Тож беремося до справи. Наші герої із завзяттям виконують усі вказівки майстра — відміряють, збивають, замішують. Вже за роботою Вікторія зізнається: про кулінарний майстер-клас попросила нас невипадково. Свого часу — працювала у кондитерській, там і приохотилась до солодкого. До того, як потрапила до пансіонату частенько експериментувала на власній кухні. Бо кулінарія — стала справжнім її захопленням. Рецепти збирає звідусіль — вирізає з журналів та газет. І навіть переписує з інтернет-сайтів. Готувати зараз у пансіонаті, каже жінка, не має можливості. Тож цей майстер-клас став для неї справжньою віддушиною. Тісто розкатано, булочки зроблені. Тож настає чи не найвідповідальніший момент, жартують герої, — відправити свої витвори у духовку. За двадцять п’ять хвилин отримуємо ось таких рум’яних красенів. Залишається їх лише змастити кремом — і можна дегустувати. Олександр протягом усього майстер-класу, як і годиться, чоловікові стримував емоції. Тепер же їх не приховує. Вікторія зізнається — нашому телеканалу вдалося втілити те, про що вона так довго мріяла. Хай хоч і не надовго, але повернутися до улюбленої справи — кулінарії. А побачимось ми точно. Бо Вікторія та Олександр попросили нас якось організувати ще один такий майстер-клас. Бо рецептів же в них багато залишилось.

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