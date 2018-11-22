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Обіцяли, обіцяли й знову зірвали строки Обіцяли, обіцяли й знову зірвали строки

22 ноября 2018 18:12

Здати багатостраждальну переправу до Нового року не встигають. На її невідремонтованій частині закінчили лише половину робіт.

18:26Секретні документи, від яких холоне кров
18:23Хакери — бійтесь!
18:18Даруй добро
18:07Мер Дніпра та Президент начебто домовились про новий аеропорт
18:27Жителі гуртожитку благають приєднати їхню будівлю до міських тепломереж
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Нелогічним називають проект аеропорту у Солоному представники бізнесу

22 ноября 2018 18:14

Для мешканців міста важливо, щоб із відкриттям повітряних воріт не затягували. А зведення грандіозного хабу в чистому полі займе надто багато часу та грошей.  Для мешканців Дніпра важлива реанімація аеропорту, що неподалік від міста, ремонт його злітної смуги та будівництво нового терміналу коштом приватних інвестицій. Всі ці пункти цілком реальні — кажуть представники бізнесу. Й саме про реконструкцію вже існуючого аеропорту йшлося в петиції на сайті Президента, яку підписували дніпряни. Єдиний мінус — олігарх Ігор Коломойський, — власник терміналу, що не йде на поступки і з яким держава вже давно й безуспішно судиться. Щодо плану побудувати хаб у Солоному, то питань, тут більше, ніж відповідей — інфраструктура селища, відсутність комунікацій та доріг. Фінансування та корупційні відкати. Транспортування фахівців. Тобто у чистому полі фактично доведеться будувати нове місто — уявіть, скільки часу це займе. Крім того, Солоне сумнівно виглядає як міжрегіональний хаб. До Кривого Рога — 150 кілометрів, До Запоріжжя — 60, До Дніпра — 40. Втім бізнесмени єдині у думці — аеропорт міжнародного рівня Дніпру обов’язково потрібен. Але головне — чим скоріш, тим краще.

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