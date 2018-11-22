



Обіцяли, обіцяли й знову зірвали строки Здати багатостраждальну переправу до Нового року не встигають. На її невідремонтованій частині закінчили лише половину робіт. Новий міст почали ремонтувати ще навесні 2017-го. Вартість ремонту зростала декілька разів. Строки здачі об’єкту також неодноразово переносили. Востаннє завершити реконструкцію обіцяли до кінця року, та зробити це знову не встигли. Попри це, новим підрядником мер задоволений. Підрядники ж скаржаться на складні погодні умови. Тож працюватимуть до 25 грудня. За цей час планують встановити всі тротуарні блоки та бордюри, змонтувати огорожу та прибрати старі ліхтарні стовпи. На час зими Новий міст відкриють. Продовжити ж роботи планують навесні. А далі — ще низка надскладних робіт під мостом. Аби їх виконати, — навіть збудують спеціальні плавзасоби, де й працюватимуть робочі. Після завершення ремонту на переправу дадуть 50 років гарантії. Загалом на ремонт Нового мосту передбачено 400 мільйонів гривень, наразі використали половину з них. Міський голова запевнив, вартість ремонту більше не зростатиме.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



