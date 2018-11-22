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Мер Дніпра та Президент начебто домовились про новий аеропорт Мер Дніпра та Президент начебто домовились про новий аеропорт

22 ноября 2018 18:07

Аеропорту у Дніпрі — бути! Про це домовились під час зустрічі мер Дніпра Борис Філатов та Президент України.
18:26Секретні документи, від яких холоне кров
18:23Хакери — бійтесь!
18:18Даруй добро
18:14Нелогічним називають проект аеропорту у Солоному представники бізнесу
18:27Жителі гуртожитку благають приєднати їхню будівлю до міських тепломереж
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Обіцяли, обіцяли й знову зірвали строки

22 ноября 2018 18:12

Здати багатостраждальну переправу до Нового року не встигають. На її невідремонтованій частині закінчили лише половину робіт. Новий міст почали ремонтувати ще навесні 2017-го. Вартість ремонту зростала декілька разів. Строки здачі об’єкту також неодноразово переносили. Востаннє завершити реконструкцію обіцяли до кінця року, та зробити це знову не встигли. Попри це, новим підрядником мер задоволений. Підрядники ж скаржаться на складні погодні умови. Тож працюватимуть до 25 грудня. За цей час планують встановити всі тротуарні блоки та бордюри, змонтувати огорожу та прибрати старі ліхтарні стовпи. На час зими Новий міст відкриють. Продовжити ж роботи планують навесні. А далі — ще низка надскладних робіт під мостом. Аби їх виконати, — навіть збудують спеціальні плавзасоби, де й працюватимуть робочі. Після завершення ремонту на переправу дадуть 50 років гарантії. Загалом на ремонт Нового мосту передбачено 400 мільйонів гривень, наразі використали половину з них. Міський голова запевнив, вартість ремонту більше не зростатиме.

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