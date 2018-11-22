



Мер Дніпра та Президент начебто домовились про новий аеропорт Аеропорту у Дніпрі — бути! Про це домовились під час зустрічі мер Дніпра Борис Філатов та Президент України. За ініціативи Петра Порошенка статтю фінансування Дніпровського летовища включили до проекту держбюджету. Головний кошторис країни Верховна рада має ухвалити сьогодні. Ну а Борис Філатов після повернення з Києва поділився з журналістами всіма деталями поїздки. Гарант твердо зацікавлений, щоб до переліку міст де є потужні аеропорти, увійшов і Дніпро. Він наголосив, після зведення нового летовища пасажиропотік може збільшитися на три з половиною мільйони людей. Це надасть можливість здійснювати перельоти з Дніпра до багатьох країн Європи. Ситуацію з Дніпровським аеропортом є надважливою для міста. Адже злітна смуга діючого летовища перебуває у незадовільному стані. Через неефективну роботу існуючого аеропорту дніпряни не можуть, зокрема, відчути всі переваги безвізового режиму. Будівництво нового аеропорту розпочнеться вже наступного року. З точним місцем поки не визначились. Розглядають три можливі варіанти. Перший — селище Солоне. Другий варіант — будівництво на місці нинішнього дніпровського аеропорту. Розглядають і ще один — міський аеродром Кам«янка. Та усі варіанти, каже Борис Філатов, мають свої недоліки та переваги. Останнє слово все ж таки за фахівцями. Саме вони визначать, де найкраще місце для Дніпровського летовища.

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