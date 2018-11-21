



Жителі гуртожитку благають приєднати їхню будівлю до міських тепломереж Гуртожиток сімейного типу на вулиці Гончара щозими перетворюється на царство холоду. Катастрофічно низькі температури навіть при ввімкненому опаленні й у будинку навпроти. Обидві будівлі опалюються від котельні Металургійної академії, однак мешканці благають перевести їх на баланс міста. Будинки № 2 та 2А по вулиці Гончара не опалюються роками. Тепло їм повинні постачати із Металургійної академії, однак по факту у квартирах по 10 градусів. Раніше тепло у будинки надходило від котельні Дніпровської політехніки. Однак багато років тому їх з невідомих причин передали у відомство Металургійної академії. З того часу опалення люди практично не бачили. Ольга Олександрівна живе на підвальному поверсі у будівлі навпроти — у гуртожитку сімейного типу. Колись його навіть визнали цінною історичною забудовою. Однак люди тут виживають. Електрообігрівачами Ольга Олександрівна не користується, каже: надто дорого. Однак за тепло, якого практично немає, люди все одно платять. У Металургійній академії нам пояснили: опалення ввімкнули минулого тижня. До мешканців воно майже не доходить із технічних причин, які поза їхньою компетенцією. Коли зневірені люди звернулися до міських чиновників, щоб якось вирішити проблему, ті від них відмахнулися. Порадили встановити автономне опалення. Відписка з мерії надійшла й у відповідь на наш запит. Перевести будинки на баланс КП «Теплоенерго» чиновники не можуть. Адже для цього необхідно прокласти нову теплову мережу, яка обійдеться у 5 млн гривень. Однак у більшості сімей, які мешкають в холодних будинках, такої можливості немає. А в гуртожитку встановити автономне опалення складно не лише фінансово, а ще й технічно. То скільки ще пересічним дніпрянам доведеться замерзати у власному житлі? Та ще й платити за фантомне опалення? Розраховувати на допомогу міста їм, судячи з усього, не варто.

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