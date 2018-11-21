



Муніципальна няня Вже з першого січня в Україні з’явиться дуже незвична послуга — муніципальна няня. Її надаватимуть жінкам, що знаходяться у декретній відпустці з дітьми до трьох років. Батьки шукатимуть няню самостійно, і працюватиме вона на підставі офіційної угоди. Що з цього приводу думають, чиновники, юристи і головне — самі мами? З початку наступного року має запрацювати така собі комунальна послуга муніципальна няня. При цьому, в жінок, що потребуватимуть такої допомоги, всі виплати по догляду за дитиною зберігаються. От тільки як все відбуватиметься на практиці поки не зрозуміло. Відомо лише, що батьки самі найматимуть няню, платитимуть їй гроші. А вже наприкінці року, після надання звіту в органи соцзабезпечення, мають отримати компенсацію. Приблизно півтори тисячі на місяць. Мами в цілому підтримують таку ініціативу. Але вважають суму — замалою. Юристи впевненні — втілення послуги муніципальних нянь ставить багато питань. Адже компенсація з0а них надходитиме з різних бюджетів. Левова частина витрат ляже на плечі місцевих. Інша частина — від держави та області. Отже, поки підзаконних актів, де б було все детально прописані подробиці, немає. Можливо ближче до січня ситуація проясниться. У будь-якому разі, муніципальна няня — послуга добровільна. Користуватися нею чи ні — родини обиратимуть самі.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



