11 канал
22 ноября 2018 | 13:45

Замінування вокзалів Замінування вокзалів

21 ноября 2018 17:34

Сьогодні до поліції Дніпра надійшло декілька повідомлень про замінування. Під загрозою вибухів начебто опинилися вокзали:
18:27Жителі гуртожитку благають приєднати їхню будівлю до міських тепломереж
18:25Муніципальна няня
18:22Сьогодні п’ята річниця початку Майдану
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Міські депутати частково підтримали петицію по фінансуванню ОСББ

21 ноября 2018 17:37

Міські депутати знову зібралися на чергове пленарне засідання. Узгодили чимало земельних та бюджетних питань й навіть частково підтримали петицію, за яку проголосували дев’ятсот мешканців Дніпра. Утім, цього разу працювали без міського голови Бориса Філатова. На то були поважні причини.  У порядку денному сесії — чимало земельних, фінансово-бюджетних та організаційно-кадрових питань. Утім, цього разу працюють без очільника Дніпра. Той — на зустрічі з Президентом, веде переговори про будівництво аеропорту. О результатах — обіцяють поінформувати згодом. Серед найбільш дискусійних питань сесії — петиція про збільшення фінансування програми діяльності ОСББ, ЖБК та обслуговуючих кооперативів. Депутати після тривалих суперечок її підтримали, але зі змінами. У петиції йшлося про збільшення видатків аж до 120 мільйонів. Депутати ж, кажуть, приблизно половину коштів, що виділяли цього року для цих об’єднань, просто не встигли використати. Отже, їх змушені були заморозити. Серед іншого депутати закликали обласну владу виділити місту частину державної дотації на фінансування медицини та освіти. Більш змістовними та дискусійними обіцяють бути вже наступні пленарні засідання. Адже на порядку денному обговорюватимуть проект бюджету на 2019 рік.

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