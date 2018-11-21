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Міські депутати частково підтримали петицію по фінансуванню ОСББ Міські депутати частково підтримали петицію по фінансуванню ОСББ

21 ноября 2018 17:37

Міські депутати знову зібралися на чергове пленарне засідання.

18:27Жителі гуртожитку благають приєднати їхню будівлю до міських тепломереж
18:25Муніципальна няня
18:22Сьогодні п’ята річниця початку Майдану
18:21Про перейменування області висловився Президент
18:46Страйк євробляхерів
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Замінування вокзалів

21 ноября 2018 17:34

Сьогодні до поліції Дніпра надійшло декілька повідомлень про замінування. Під загрозою вибухів начебто опинилися вокзали: авто-, Центральний залізничний та Дніпро-Лоцманський, а також три станції метро. На всі об`єкти виїхали вибухотехніки та кінологи. Працівників та пасажирів евакуювали, однак жодної вибухівки не знайшли. Рух транспорту вже відновили. Тепер правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

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