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Сніг швидко станув, але встиг наробити лиха Сніг швидко станув, але встиг наробити лиха

20 ноября 2018 18:22

По місту — десятки аварій та затримки громадського транспорту. 

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Страйк євробляхерів

20 ноября 2018 18:46

Сьогодні по всій країні прихильники автомобілів на єврономерах виїхали на акції протесту. Вони пройшли і в нашому регіоні — під Дніпром, Кривим Рогом та Павлоградом. Через страйкарів рух транспорту був частково обмежений. Таким чином водії вимагали від нардепів зниження вартості розмитнення машин. Наймасштабніший протест відбувся на Полтавському шосе. Кількасот автівок на єврономерах зайняли дві смуги автошлЯху поблизу селища Лобойківка. Наразі розмитнення автомобіля, завезеного з Європи, коштує дорожче самої машини. Сьогодні в Верховній Раді вкотре розглядали це питання. Саме тому автовласники й вирішили страйкувати. Вимога в водіїв лише одна — щоб народні депутати прибрали коефіцієнт віку автомобіля для розмитнення. Євробляхери пропонують іншу формулу розрахунку. Серед страйкарів — Дмитро. Він рік їздив на машині з литовськими номерами. Після — довелося продати, адже вийшов термін дозволу використовувати її в Україні. За ті самі гроші придбав іншу — з українською реєстрацією — та її стан залишає бажати кращого. Експерти ж переконані: вартість розмитнення дійсно потрібно знижувати, адже наразі вітчизняний автопром не здатен забезпечити українців якісними автомобілями нашого виробництва. Втім, ставки на ввезення необхідно переглянути для всіх — як для машин, що вже були у вжитку, так і нових. Разом із цим, відмовлятися від коефіцієнту віку автомобіля не можна — адже це звичайна практика для Європи — сплачувати за забруднення атмосфери. У будь-якому разі проблема автомобілів на єврономерах потребує негайного вирішення. Тільки в нашому регіоні їх триста тисяч, а в усій країні — близько трьох мільйонів. Наразі відстежити тих, хто їздить на євробляхах практично неможливо — машини зареєстровані у якихось компаніях в Європі. Тобто, у разі вчинення ДТП або наїзду на пішохіда, знайти винуватця — практично нереально.

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