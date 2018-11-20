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Сніг швидко станув, але встиг наробити лиха Сніг швидко станув, але встиг наробити лиха

20 ноября 2018 18:22

По місту — десятки аварій та затримки громадського транспорту. 

18:46Страйк євробляхерів
18:34Система профтехосвіти не задовольняє роботодавців
18:26Брат напав з ножем на молодшу сестру
18:19Масштабна аварія у Дніпрі
18:27Три дитячих оркестри Дніпра були визнані найкращими на всеукраїнському фестивалі
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Школярам розварена грічка не до вподоби

20 ноября 2018 18:42

Батьки Дніпра продовжують контролювати, як харчуються їхні діти в садках та школах. І навіть беруть участь у виборі меню. Річ у тому, що компанія, яка займається організацією всього процесу, годує всі дитячі заклади міста, тобто є монополістом. Отже, чи подобається дітям раціон харчування — про це далі. Олексій пояснює, що не дуже голодний. Але, якби були б його улюблені страви, з’їв би все. Але схоже, що гречнева каша сьогодні не користується попитом у багатьох. Кухарі кажуть, готують за нормами вісімдесят років. А так каша має бути трохи розвареною. І пояснюють, діти ще не встигли зголодніти. А от десертом школярі сьогодні задоволені. Оксана — член бітьківської ради. В цій школі вчаться дві її дитини. Як і всі інші переживає аби харчування було достатнім і якісним. Компанію «Продрезерв 5» активні батьки вивчають з вересня. В дитсадку інші норми. Але і тут батьки можуть брати участь у складані меню. Кажуть, що після їхнього втручання раціон став більш збалансований.  «Контакт Продрезерв 5» годує всі дитячі заклади Дніпра — триста тридцять дев’ять шкіл та дитсадків. Компанія забезпечує не тільки готовим продуктом. Всі працівники харчоблоків — її співробітники. А це майже — дві тисячі людей. Щодо якості харчування, готові приймати від батьків пропозиції та зауваження.

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