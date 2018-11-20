



Система профтехосвіти не задовольняє роботодавців Випускники не можуть працювати на новітньому обладнанні, адже не мають необхідних компетенцій. Як подолати прірву між заняттями в класі і реальними робочими завданнями — обговорювали на Міжнародному економічному форумі, що пройшов у Дніпрі. Промислові підприємства регіону потребують кваліфікованих робочих кадрів. Такі працівники нерідко шукають кращих заробІтків за кордоном — у Польщі, Німеччини. А от система профтехосвіти, яка б мала поставляти на ринок праці молодих фахівців, не задовольняє сучасні виробництва. Матеріально-технічна база там вже давно застаріла, а отже й фахівці не здатні працювати із новітнім обладнанням. Врятувати ситуацію може німецька модель дуальної освіти, в якій теоретичне навчання є доповненням практичного, а не навпаки. В Німеччині дитина приходить здобувати фах не у ПТУ чи коледж, а одразу на робоче місце. Саме там учень проводить до 70% часу свого навчання і здобуває саме ті навички, які знадобляться йому в майбутньому. Поки що в Україні запроваджені лише окремі елементи дуальної освіти. ЇЇ подальший розвиток — один з очевидних виходів із ситуації, який задовольнить і державу, і навчальні заклади і роботодавців. Адже неможливо оновлювати матеріально-технічну базу закладів профтехосвіти з тією ж швидкістю, з якою зараз модернізується виробництво. Успішний досвід розвитку дуальної освіти є вже і в Україні. Німецьку модель разом із партнерським навчальним закладом впровадив львівський Сферос-електрон, який виробляє обігрівачі для автобусів. За три роки колектив, що складався з чоловіків передпенсійного віку, омолодився на чверть. А плинність персоналу становить лише 1%, попри близькість західного кордону.

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