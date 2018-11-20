11 канал
21 ноября 2018 | 13:19

Сніг швидко станув, але встиг наробити лиха Сніг швидко станув, але встиг наробити лиха

20 ноября 2018 18:22

По місту — десятки аварій та затримки громадського транспорту. 

18:46Страйк євробляхерів
18:42Школярам розварена грічка не до вподоби
18:34Система профтехосвіти не задовольняє роботодавців
18:19Масштабна аварія у Дніпрі
18:27Три дитячих оркестри Дніпра були визнані найкращими на всеукраїнському фестивалі
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Брат напав з ножем на молодшу сестру

20 ноября 2018 18:26

Трагедія сталася у Нікополі.13-річну дівчинку з сімнадцятьма пораненнями доставили до лікарні і вже прооперували. Наразі вона залишається під наглядом медиків. У поліції припускають: раптову агресію у хлопця могла викликати залежність від комп’ютерних ігор. У Нікополі кровавий конфлікт між рідними братом і сестрою стався недільним ранком. В той час бабуся, з якою мешкають діти, вийшла на вулицю. Як раптом її 18-річний онук вибіг на вулицю з ножем у руках. 13-річну онуку жінка застала закривавленою на підлозі. Одразу ж викликала швидку. Через що посварилися онуки, — не знає, мовляв, раніше діти не конфліктували. У лікарню дівчинку доставили з сімнадцятьма ножовими пораненнями. Наразі загрози її життю немає, — каже лікар, — проте на обличчі та шиї залишаться чималі шрами. Брату-втікачу правоохоронці влаштували засідку та піймали того ж дня. Хлопець закінчив школу та ніде не працював. Раніше до скоєння злочинів не притягувався. У поліції кажуть, напад на сестру могла спричинити залежність від комп’ютерних ігор. Мати дітей зараз на заробітках у Росії, батька — немає. Виховує підлітків — бабуся. 18-річному нападнику правоохоронці призначили судово-психіатричну експертизу. Якщо його визнають осудним, — наступні 15 років свого життя він ризикує провести за ґратами.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 0 С°

Ветер: 3,33 м/с

Ночью

Температура: -7 С°

Ветер: 3,33 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.71
 RUB   0.42
 USD   27.76
13:15Архитектура
13:30Телемагазин
14:30MEDICUS
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+