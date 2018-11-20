



Брат напав з ножем на молодшу сестру Трагедія сталася у Нікополі.13-річну дівчинку з сімнадцятьма пораненнями доставили до лікарні і вже прооперували. Наразі вона залишається під наглядом медиків. У поліції припускають: раптову агресію у хлопця могла викликати залежність від комп’ютерних ігор. У Нікополі кровавий конфлікт між рідними братом і сестрою стався недільним ранком. В той час бабуся, з якою мешкають діти, вийшла на вулицю. Як раптом її 18-річний онук вибіг на вулицю з ножем у руках. 13-річну онуку жінка застала закривавленою на підлозі. Одразу ж викликала швидку. Через що посварилися онуки, — не знає, мовляв, раніше діти не конфліктували. У лікарню дівчинку доставили з сімнадцятьма ножовими пораненнями. Наразі загрози її життю немає, — каже лікар, — проте на обличчі та шиї залишаться чималі шрами. Брату-втікачу правоохоронці влаштували засідку та піймали того ж дня. Хлопець закінчив школу та ніде не працював. Раніше до скоєння злочинів не притягувався. У поліції кажуть, напад на сестру могла спричинити залежність від комп’ютерних ігор. Мати дітей зараз на заробітках у Росії, батька — немає. Виховує підлітків — бабуся. 18-річному нападнику правоохоронці призначили судово-психіатричну експертизу. Якщо його визнають осудним, — наступні 15 років свого життя він ризикує провести за ґратами.

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