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Масштабна аварія у Дніпрі Масштабна аварія у Дніпрі

20 ноября 2018 18:19

На розі Запорізького шосе та вулиці Космічна зіштовхнулися десять машин. Троє водіїв зазнали травм.

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Сніг швидко станув, але встиг наробити лиха

20 ноября 2018 18:22

По місту — десятки аварій та затримки громадського транспорту.  Снігопад у Дніпрі почався ще вчора вночі та йшов до самого ранку. Дніпряни через численні аварії та затори масово запізнювались на роботу. Дороги, кажуть водії, зранку були майже не розчищені. Міські ж комунальники запевняють: почали чистити дороги начебто ще вночі — для цього залучили 53 одиниці спецтехніки. Прибирати сніг та посипати автошляхи почали у першу чергу на мостах, підйомах та спусках. В області на неочікуваний снігопад відреагували оперативно: дороги до непогоди підготували заздалегідь. Тому на трасах державного значення серйозних аварій не сталося. Метеорологи пояснюють: непогода спричинена циклоном, який насунувся з південного заходу. Хоч опади найближчими днями затяжними не будуть, нічний снігопад означає початок зими. Комунальники та рятівники вже готуються до наступних снігопадів. Водіїв попереджають — в непогоду бажано все ж залишитися вдома. Проте, якщо станеться екстрений випадок, на трасах обласного сполучення є місця, де можна перечекати непогоду. Першу негоду витримали, у наступні ж дні за прогнозами синоптиків — без опадів.

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