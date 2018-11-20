



Сніг швидко станув, але встиг наробити лиха По місту — десятки аварій та затримки громадського транспорту. Снігопад у Дніпрі почався ще вчора вночі та йшов до самого ранку. Дніпряни через численні аварії та затори масово запізнювались на роботу. Дороги, кажуть водії, зранку були майже не розчищені. Міські ж комунальники запевняють: почали чистити дороги начебто ще вночі — для цього залучили 53 одиниці спецтехніки. Прибирати сніг та посипати автошляхи почали у першу чергу на мостах, підйомах та спусках. В області на неочікуваний снігопад відреагували оперативно: дороги до непогоди підготували заздалегідь. Тому на трасах державного значення серйозних аварій не сталося. Метеорологи пояснюють: непогода спричинена циклоном, який насунувся з південного заходу. Хоч опади найближчими днями затяжними не будуть, нічний снігопад означає початок зими. Комунальники та рятівники вже готуються до наступних снігопадів. Водіїв попереджають — в непогоду бажано все ж залишитися вдома. Проте, якщо станеться екстрений випадок, на трасах обласного сполучення є місця, де можна перечекати непогоду. Першу негоду витримали, у наступні ж дні за прогнозами синоптиків — без опадів.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



