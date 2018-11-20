



Масштабна аварія у Дніпрі На розі Запорізького шосе та вулиці Космічна зіштовхнулися десять машин. Троє водіїв зазнали травм. З понівечених автівок їх діставали рятувальники за допомогою спецзасобів. Запорізьке шосе, восьма година вечора. На дорозі розкидані десять автівок. Постраждалих забирають швидкі. За декілька хвилин до автотрощі водії зафільмували, як чорний БМВ на шаленій швидкості влітає у машини на світлофорі. Далі, твердять свідки, водій БМВ втратив керування і зачепив інші автомобілі. Дивом в аварії постраждали лише троє людей. Наразі є інформація про стан двох з них. Чоловіків доправили в лікарню імені Мечникова. В 42-річного Андрія — травма хребта, але загрози життю немає. А от тридцяти семи річному водієві БМВ пощастило значно менше. У поліції вже відкрили кримінальне провадження. Додають: водій БМВ перед зіткненням з автівками навіть не гальмував. Чому — має з’ясувати слідство. Правоохоронці вже призначили низку експертиз. Якщо провину доведуть, водієві загрожує до трьох років позбавлення волі.

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