



Три дитячих оркестри Дніпра були визнані найкращими на всеукраїнському фестивалі Знаємо наших! Три оркестри Дніпровської дитячої музичної школи імені Володимира Скуратовського взяли участь у всеукраїнському фестивалі «Оркестр-Фест» і всі три перемогли — кожен у своїй номінації! І це при тому, що на фестиваль з’їхалися двадцять шість дитячих та юнацьких колективів зі всієї країни. Але ж найкрутішими виявилися дніпровські. Юні музиканти та їхні педагоги сьогодні розповіли про оркестрОвий фурор своєї музичної школи. Дніпровську програму на фестивалі розпочав Литл-Бенд. Глядачі та журі були вражені. У нашому місті цей дитячий колектив під керівництвом джазового митця Володимира Марховського відомий давно. А для багатьох став відкриттям на цьому форумі. За Літл-Бендом виступили ще два оркестри : естрадно-симфонічний та народних інструментів. Організатори Оркестр-Фесту зробили відеоверсії про кожен з двадцяти шести колективів-учасників. Відзначили, у колективів шостої дніпровської школи програми були зроблені як концертні. Журі здивувало те, як в єдиній музичній школі більше 20-ти років може існувати аж три оркестри! Адже відомо — діти проходять курс навчання і йдуть, і на їхнє місце в оркестр треба брати новачків, які ще не грають по-справжньому. Саме тут важливі дії керівника. Так вийшло у Литл-Бенді, безпосередньо перед фестивалем. Відразу вісім малих музик прийшло на зміну випускникам. Вони не втомлюються дивуватися дитячим талантам. Цінують й віддають їм всі свої знання й вміння. Викладачі прагнуть — щоб інші також помічали успіхи вихованців. Викладачі та учні розповідають про чудовий прийом в Запоріжжі і мріють про подібний фестиваль у Дніпрі.

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