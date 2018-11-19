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Люди мерзнуть, аварійні служби - не реагують Люди мерзнуть, аварійні служби — не реагують

19 ноября 2018 18:16

Комунальні пристрасті не вщухають. Мешканці багатоповерхівки на вулиці Фабрично-Заводській замерзають у власних квартирах.

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Купальний сезон стартував у дніпровських моржів

19 ноября 2018 18:25

Поплавати в крижаній воді зібралося близько чотирьох десятків сміливців. Були серед них навіть жінки та діти. В чому користь моржування, які є протипоказання та як підготуватися до занурення?

Два градуси тепла у воді, трохи більше нуля — на вулиці. У неділю в дніпровських моржів стартував купальний сезон. На Набережній Перемоги зібралося декілька десятків людей. Спочатку — коротка розминка, й гайда до води. Серед так званих моржів були навіть діти. Купання в холодній воді, кажуть моржі, зміцнює імунітет, посилює кровообіг та нормалізує Обмін речовин. Також людина стає більш жвавою та витривалою, краще переносить холод. Та є й протипоказання. Людям, які мають проблеми з серцево-судинною та дихальною системою в крижаній воді купатися заборонено. Також моржування може призвести до загострення деяких хронічних хвороб. Для тих, хто все ж твердо вирішився — існує спеціальна система підготовки. Купальний сезон в Дніпровських моржів триватиме аж до початку весни, коли температура повітря підніметься вище 10 градусів тепла. Кожної неділі збиратимуться тут: на Набережній Перемоги, зупинка 1ший масив. Детальну інформацію можна отримати у групі в фейсбук.

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