



Ейфелева вежа вже готова. Малюють гігантське морозиво та українку У Дніпрі продовжується Мурал-фест. Вуличні художники прикрашають фасади багатоповерхівок яскравими картинами. Робота над першим муралом вже завершена. Оцінити його можна на житломасиві Перемога. Наразі учасники фестивалю працюють на вулиці Старокозацькій та Слобожанському проспекті. На початку листопада наші кореспонденти спостерігали, як створювався мурал на житломасиві Перемога. Над ним працювала команда вуличних митців з Запоріжжя. Нескладно здогадатися, що мандрівник, якого тут зобразили — учасник відомого флешмобу — коли українці фотографуються закордоном з пакетами однієї з торгових мереж. Художники ж вклали власний зміст у витвір. Наразі робота над цим муралом завершена. Команда художників вже перемістилася на наступну локацію — прикрашають дев’ятиповерхову будівлю на Слобожанському проспекті. Нині нанесли тільки перші штрихи. Та з гордістю демонструють ескіз того, що має вийти — величезне морозиво. Завершити роботу над цим муралом обіцяють до кінця цього місяця. Якщо встигнуть, звісно — при мінусовій температурі малювати неможливо — фарба застигає. А ось на вулиці Старокозацькій мурал вже напівзакінчений. Це перший з серії «пори року». Жінка у віночку з соняшників символізує осінь. Протягом Мурал-фесту-дві тисячі вісімнадцять команди художників прикрасять 5 багатоповерхівок в різних куточках Дніпра. Фіналом фестивалю стане спільний малюнок на паркані одного з дитячих будинків. Всі роботи проводяться спонсорським коштом. Ескізи ж розробили спеціалісти Об’єднання майстрів мистецтв України. Незабаром вуличні митці розпочнуть працювати на вулиці Калиновій над ще одним муралом. Малюватимуть його за ескізом відомої української художниці Євгенії Гапчинської. Ідея проведення фестивалю прийшлася майстрині до вподоби, тож вирішила зробити й свій внесок.

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