



8 тисяч випадків насильства в родинах Більш як вісім тисяч звернень з приводу домашнього насильства зафіксувала цього року поліція області. У семи тисячі випадках постраждалою стороною були жінки. З січня окрім штрафів домашнім тиранам виписуватимуть приписи із забороною наближатися до своїх жертв на термін до двох тижнів. Також втупить в дію кримінальна відповідальність за домашнє насильство. Правоохоронці області вже створили спеціальний підрозділ, що виїжджатиме на такі виклики. Єдиний в Дніпрі прихисток від домашніх тиранів — то приватний шелтер «Нова я». Поки що міська влада не має бажання його фінансувати. Але притулки для жінок все одно мають з’явитися — того вимагає нове українське законодавство.

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