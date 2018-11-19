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На пожежах загинуло п'ятеро людей На пожежах загинуло п’ятеро людей

19 ноября 2018 18:14

 На Дніпропетровщині продовжує зростати кількість пожеж. За минулий тиждень їх сталося понад півтори сотні.

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Люди мерзнуть, аварійні служби — не реагують

19 ноября 2018 18:16

Комунальні пристрасті не вщухають. Мешканці багатоповерхівки на вулиці Фабрично-Заводській замерзають у власних квартирах. Через застарілу опалювальну систему, труби просто рвуться під тиском гарячої води. І замість того, щоб обігрівати оселі — вона утворює болото у підвалі. Аварійні служби на це — чомусь не реагують. Як рятуватись людям та чого чекати з приходом морозів — дізнавались наші кореспонденти.

Обуренню мешканців багатоповерхівки — немає меж. У квартирах — холоднеча. Вже навіть діти почали хворіти. Тетяна через нестерпний холод не може завершити ремонт у своїй квартирі. Наразі думки жінки тільки як вижити у крижаному царстві. На термометрі — десять градусів. І це ще при ввімкненому обігрівачі. Жінка припускає — опалення немає через жахливий стан труб. Не витримують і електроприлади. Один обігрівач вже зламався. Тетяна щоб не змерзнути, вночі спить під трьома ковдрами. Та якщо навіть у квартирах комунікації у жахливому стані — то що ж відбувається у підвалі? Труби, які точно не мінялись роками, проривають. І вся рідина стікає до останнього під’їзду, адже будинок розташований на схилі. Води — по щиколотки. У Житлосервісі номер два виправдовуються — на нові труби поки що не має грошей. Однак будинок поставили на чергу та вже у наступному році начебто комунікації замінять. А поки що радять зберігати спокій. Повна заміна тепломережі будинку обійдеться приблизно у півмільйона гривень. У Житлосервісі повідомили — цю суму можна було б із легкістю зібрати, якщо б люди сплачували усі заборгованості перед комунальним підприємством. Адже мешканці тільки цього будинку завинили більш як триста тисяч гривень. Тож зранку гроші — а вже ввечері опалення. Проте як бути людям, які не мають заборгованості? Комунальники ж обіцяють — тепло у квартирах з’явиться у найближчі дні — після ремонту поривів.

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