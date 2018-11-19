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Люди мерзнуть, аварійні служби - не реагують Люди мерзнуть, аварійні служби — не реагують

19 ноября 2018 18:16

Комунальні пристрасті не вщухають. Мешканці багатоповерхівки на вулиці Фабрично-Заводській замерзають у власних квартирах.

18:27Три дитячих оркестри Дніпра були визнані найкращими на всеукраїнському фестивалі
18:25Купальний сезон стартував у дніпровських моржів
18:22Ейфелева вежа вже готова. Малюють гігантське морозиво та українку
18:218 тисяч випадків насильства в родинах
17:48Філософська виставка митця
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На пожежах загинуло п’ятеро людей

19 ноября 2018 18:14

 На Дніпропетровщині продовжує зростати кількість пожеж. За минулий тиждень їх сталося понад півтори сотні. П’ять людей — загинули, трьох вдалось врятувати. Таку кількість займань надзвичайники пов’язують з початком опалювального сезону. Люди масово вмикають обігрівачі, які й стають причиною пожеж. Попереджають рятувальники й про небезпечні зміни в погоді. Сьогодні ввечері та впродовж усього вівторка за прогнозом — дощ з мокрим снігом. Можливе його налипання та ожеледь. На додачу, завтра посилиться вітер — до двадцяти метрів на секунду.

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