



На пожежах загинуло п’ятеро людей На Дніпропетровщині продовжує зростати кількість пожеж. За минулий тиждень їх сталося понад півтори сотні. П’ять людей — загинули, трьох вдалось врятувати. Таку кількість займань надзвичайники пов’язують з початком опалювального сезону. Люди масово вмикають обігрівачі, які й стають причиною пожеж. Попереджають рятувальники й про небезпечні зміни в погоді. Сьогодні ввечері та впродовж усього вівторка за прогнозом — дощ з мокрим снігом. Можливе його налипання та ожеледь. На додачу, завтра посилиться вітер — до двадцяти метрів на секунду.

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