



Філософська виставка митця Донька намалювала портрет батька, а він надав йому центральне місце у своїй творчій експозиції. Бо надто вже цікавим здався йому такий сторонній погляд на митця. Нова виставка відкрилася у галереї Спілки художників, що на Січеславській Набережній. На ній представлені роботи Григорія Чернети. В виставковій залі прохолодно, втім картини ніби зігрівають. На стінах — тридцять «теплих» етюдів з квітами й портрет художника теж на пленері. Донька намалювала портрет батька, а він надав йому центральне місце у своїй виставці. Бо в картині, окрім її авторства, важливо те, що вона зображує творчий процес. Григорія Чернету недарма колеги й студенти називають філософом. Те саме спостереження за життям, міркування й багаторічна праця призводять художника до цікавих висновків. Наприклад, про роль мистецтва у цивілізаційному процесі. Не посперечаєшся. Особливо коли бачиш дивовижні картини Чернети. Він називає їх етюдами, ніби це лише нариси. Можливо пересічні відвідувачі й погодилися б, але не студенти художнього коледжу. Навіть першокурсники бачать у творах досконалу композицію. Викладацький стаж Григорія Чернети веде відлік із 1979 року з першої студії при заводі Комінтерн. В театрально-художньому коледжі учнів також багато. Звичайно, у Григорія Чернети розроблений свій метод викладання живопису та композиції. Незвичайний, тому що невід' ємний від особистості художника. Виставка творів Григорія Чернети працює у залі Національної спілки художників України. Туди можуть завітати всі, хто захоче побачити «Етюди спостережень».

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