11 канал
17 ноября 2018 | 00:30

Замість природи - звалище Замість природи — звалище

16 ноября 2018 17:24

Уже кілька років мешканці житломасиву Сокіл-2 не можуть спокійно прогулятися Євпаторійською балкою. Сюди вантажівками почали звозити будівельне сміття.
17:45Кавун 2018 судитимуть селебритіз українського шоубізу
17:30У Дніпрі стартував командний чемпіонат України з художньої гімнастики
17:28Професійне свято усіх зв’язківців та телевізійників
17:23130 пожеж сталося на Дніпропетровщині з початку тижня
18:37Захистити дитину
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Філософська виставка митця

16 ноября 2018 17:48

Донька намалювала портрет батька, а він надав йому центральне місце у своїй творчій експозиції. Бо надто вже цікавим здався йому такий сторонній погляд на митця. Нова виставка відкрилася у галереї Спілки художників, що на Січеславській Набережній. На ній представлені роботи Григорія Чернети. В виставковій залі прохолодно, втім картини ніби зігрівають. На стінах — тридцять «теплих» етюдів з квітами й портрет художника теж на пленері. Донька намалювала портрет батька, а він надав йому центральне місце у своїй виставці. Бо в картині, окрім її авторства, важливо те, що вона зображує творчий процес. Григорія Чернету недарма колеги й студенти називають філософом. Те саме спостереження за життям, міркування й багаторічна праця призводять художника до цікавих висновків. Наприклад, про роль мистецтва у цивілізаційному процесі. Не посперечаєшся. Особливо коли бачиш дивовижні картини Чернети. Він називає їх етюдами, ніби це лише нариси. Можливо пересічні відвідувачі й погодилися б, але не студенти художнього коледжу. Навіть першокурсники бачать у творах досконалу композицію. Викладацький стаж Григорія Чернети веде відлік із 1979 року з першої студії при заводі Комінтерн. В театрально-художньому коледжі учнів також багато. Звичайно, у Григорія Чернети розроблений свій метод викладання живопису та композиції. Незвичайний, тому що невід' ємний від особистості художника. Виставка творів Григорія Чернети працює у залі Національної спілки художників України. Туди можуть завітати всі, хто захоче побачити «Етюди спостережень».

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 2 С°

Ветер: 6,11 м/с

Ночью

Температура: -4 С°

Ветер: 6,11 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.40
 RUB   0.42
 USD   27.76
00:30НОВОСТИ 11 КАНАЛА
01:00Провокатор
01:45НОВОСТИ 11 КАНАЛА
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+