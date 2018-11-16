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Замість природи - звалище Замість природи — звалище

16 ноября 2018 17:24

Уже кілька років мешканці житломасиву Сокіл-2 не можуть спокійно прогулятися Євпаторійською балкою. Сюди вантажівками почали звозити будівельне сміття.
17:48Філософська виставка митця
17:30У Дніпрі стартував командний чемпіонат України з художньої гімнастики
17:28Професійне свято усіх зв’язківців та телевізійників
17:23130 пожеж сталося на Дніпропетровщині з початку тижня
18:37Захистити дитину
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Кавун 2018 судитимуть селебритіз українського шоубізу

16 ноября 2018 17:45

Зіркове журі. Ведучі Павло Костіцин та В’ячеслав Узелков, співак — Ігор Воєвуцький та гуморист — Володимир Мартинець. Усі вони чекають від команд якісного гумору, запальних жартів та вибухових емоцій. Обіцяють — судитимуть чесно. І перемогу віддадуть — найкращому. Нагадаємо, цьогорічний Кавун міняє формат. Серед учасників не лише студентські команди, а й гумористичні збірні з усієї України. Організатори впевнені, нове місце проведення, новий ведучий та зіркове журі — нікого не залишать байдужими.

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