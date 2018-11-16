



Кавун 2018 судитимуть селебритіз українського шоубізу Зіркове журі. Ведучі Павло Костіцин та В’ячеслав Узелков, співак — Ігор Воєвуцький та гуморист — Володимир Мартинець. Усі вони чекають від команд якісного гумору, запальних жартів та вибухових емоцій. Обіцяють — судитимуть чесно. І перемогу віддадуть — найкращому. Нагадаємо, цьогорічний Кавун міняє формат. Серед учасників не лише студентські команди, а й гумористичні збірні з усієї України. Організатори впевнені, нове місце проведення, новий ведучий та зіркове журі — нікого не залишать байдужими.

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