Кавун 2018 судитимуть селебритіз українського шоубізу
16 ноября 2018 17:45
Зіркове журі. Ведучі Павло Костіцин та В’ячеслав Узелков, співак — Ігор Воєвуцький та гуморист — Володимир Мартинець. Усі вони чекають від команд якісного гумору, запальних жартів та вибухових емоцій. Обіцяють — судитимуть чесно. І перемогу віддадуть — найкращому. Нагадаємо, цьогорічний Кавун міняє формат. Серед учасників не лише студентські команди, а й гумористичні збірні з усієї України. Організатори впевнені, нове місце проведення, новий ведучий та зіркове журі — нікого не залишать байдужими.