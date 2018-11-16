У Дніпрі стартував командний чемпіонат України з художньої гімнастики

|
17 ноября 2018 | 00:31
|
Замість природи — звалище16 ноября 2018 17:24
Уже кілька років мешканці житломасиву Сокіл-2 не можуть спокійно прогулятися Євпаторійською балкою. Сюди вантажівками почали звозити будівельне сміття.
|
|
|
|
|
Поиск по сайту:
|
|
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.Google+