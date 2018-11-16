



Професійне свято усіх зв’язківців та телевізійників Й саме у цей день керівники обласних ЗМІ зустрілися з членами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Обговорювали складні питання переходу на цифру, можливість створення локального мультиплексу та радіо місцевих громад. Окремий блок проблем пов’язаний з квотами. Нещодавно, увійшли в силу вимоги до телевізійників забезпечити сімдесят п’ять відсотків мовлення українською. Цей досвід вже випробували радійники й він визнаний успішним.

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