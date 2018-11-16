



Замість природи — звалище Уже кілька років мешканці житломасиву Сокіл-2 не можуть спокійно прогулятися Євпаторійською балкою. Сюди вантажівками почали звозити будівельне сміття. Як виявилося, з дозволу міської влади. Люди просять зупинити свавілля, однак їхня думка мерії не цікава. За словами місцевих, раніше тут навіть живність була — лисиці, зайці, фазани… Мешканці житломасиву Сокіл-2 із ностальгією згадують часи, коли могли за 5 хвилин потрапити на лоно дикої природи у межах міста. У 2015 році сюди почали звозити будівельне сміття. Ділянку перед цим спеціально підготували. Обурені мешканці звернулися за поясненнями до міської ради. Ті у відповідь повідомили: на цій території розташовано полігон спеціалізованого підприємства з утилізації будівельних відходів. Дійсно, лише на наших очах сюди одна за одною під’їхали чотири вантажівки, доверху заповнені сміттям. Окрім того, що люди втратили єдину зелену зону біля своїх домівок, вони ще й переживають за власне здоров’я. Адже ніхто не контролює, що саме сюди звозять. Дізнавшись про візит нашої знімальної групи, на місце приїхав керівник того самого підприємства, яке звозить сюди будівельні відходи. Однак за його словами, тут зовсім не звалище. Пояснення чоловіка звучать доволі дивно. Мовляв, тут висаджуватимуть нові дерева. Чорнозему для цього не вистачає, тож спочатку поверхню вкриють сміттям. Будівельним. Щоб розібратися у цій абсурдній ситуації, ми звернулися до Департаменту екологічної політики міської ради. Однак там надати будь-яку інформацію поки що не готові. Ми обов’язково зателефонуємо до чиновників наступного тижня. Місцеві ж тим часом запевняють: якщо балку залишать у спокої, вони знов готові засаджувати її власними силами. Источник: 11 канал

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