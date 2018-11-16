130 пожеж сталося на Дніпропетровщині з початку тижня
16 ноября 2018 17:23
З них майже 40 — у житлових будинках. Експерти зазначають: половина займань трапляється через електрообігрівачі. У Дніпрі подекуди й досі проблеми з опаленням, тож люди використовують їх, аби хоч якось зігрітися. Щоб убезпечити свою домівку, фахівці радять обирати прилади з закритими нагрівальними елементами, наприклад масляні. Особливо наголошують, що не можна сушити на них речі. Також небезпечно опалювати домівки газовими плитами.