



130 пожеж сталося на Дніпропетровщині з початку тижня З них майже 40 — у житлових будинках. Експерти зазначають: половина займань трапляється через електрообігрівачі. У Дніпрі подекуди й досі проблеми з опаленням, тож люди використовують їх, аби хоч якось зігрітися. Щоб убезпечити свою домівку, фахівці радять обирати прилади з закритими нагрівальними елементами, наприклад масляні. Особливо наголошують, що не можна сушити на них речі. Також небезпечно опалювати домівки газовими плитами.

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