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Сільських лікарів вчать телемедицині

Сільських лікарів вчать телемедицині

15 ноября 2018 18:35

Сімейні лікарі з найвіддаленіших куточків нашого регіону пройшли спеціальний курс навчання. Опановували технологію майбутнього — телемедицину. Невдовзі всі амбулаторії в об’єднаних громадах та селах будуть оснащені приладами для віртуальних консультацій. Саме так невдовзі лікарі консультуватимуть мешканців сіл. До хворого приїздить фельдшер з найближчого медпункту, в його кейсі є все для діагностування пацієнта. В режимі реального часу інформація передається сімейному лікарю, що працює в амбулаторії. Той, за необхідності, консультується з будь-яким вузькопрофільним фахівцем через інтернет. Лікарі кажуть: наразі сільська медицина занепадає. Тож нині фахівці з провінції покладають великі надії на реформу і, зокрема, телемедицину. Курси з сучасної медицини пройшли кілька десятків лікарів з Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей. Всі вони працюватимуть в нових амбулаторіях, які наразі будуються за рахунок державних субвенцій. В нашому регіоні таких буде вісімнадцять. Нові медзаклади облаштують всім необхідним для своєчасної меддопомоги. Реформування сільської медицини на Дніпропетровщині триватиме ще півроку. За цей час планують завершити будівництво нових амбулаторій, обладнати необхідним всі існуючи, а також остаточно підготувати медперсонал до змін.

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