



Прищепитись від грипу не так вже й просто Грип та ГРВІ атакують! Статистика департаменту охорони здоров’я невтішна — останні кілька тижнів лікарі фіксують у Дніпрі до трьох тисяч випадків захворювань на гострі респіраторні інфекції. Але інколи пройти щеплення від грипу, яке так рекомендують медики, виявляється ще тим квестом… Героїня нашого наступного сюжету витратила на похід до лікарні цілий день, але вакцинуватися так і не змогла. Наталія Григорівна вперше у своєму житті вирішила вакцинуватися від грипу. Все через маленького онука, за яким доводиться наглядати. Придбавши вакцину Наталія вирушила до поліклініки. Однак там на неї чекав справжній квест. Спочатку у реєстратурі повідомили — тут щеплення начебто взагалі не роблять. Але відправили до сімейного лікаря. В результаті жінці довелося самостійно шукати місце для вакцинації. І вона його знайшла — у дитячій лікарні. За умовну винагороду процедуру виконала звичайна медсестра. Ми вирішили перевірити — чи дійсно зробити собі щеплення від грипу у Дніпрі — то ціла пригода. Згодилася допомогти у цьому наша колега, яка бажає вакцинуватись. Тож експеримент проведемо у її поліклініці. Перше випробування — знайти старшу медсестру. На місці — нікого. Через двадцять хвилин медсестра все ж з’являється. Від неї дізнаємось — нам потрібен сімейний лікар. Чергу до якого ми чекаємо ще півгодини. І все для того, щоб нас ще раз перенаправили до іншого спеціаліста. Беремо талон та в черговий раз очікуємо біля кабінету. Півгодини — і нарешті нас приймають. Після короткої консультації та огляду — лікар не дає дозволу на щеплення. Але з поважної причини. Тож зробити щеплення все ж реально. Хоча ми й витратили на блукання поліклінікою півтори години. Але у деяких випадках — як, наприклад з нашою героїнею — Наталією — медики відмовляють у вакцинації без пояснення причин? Фахівці департаменту охорони здоров’я виправдовують це малою кількістю спеціалізованих кабінетів. Тобто, у випадку Наталії Григорівни — сімейний лікар мав направити пацієнтку в іншу медустанову за точною адресою. Однак чомусь цього не зробив. Усього ж у Дніпрі шістдесят три кабінети щеплень, які розташовані у центрах первинної медичної допомоги. А от вакцину доведеться придбати самостійно. У цьому сезоні в аптеках всього два її різновиди. Французького та корейського виробництва. Ціна — в межах трьох сотень гривень. Лікарі занепокоєні: із вересня від грипу вакцинувались не більше сотні дніпрян. А це, кажуть, дуже низький показник. Тож нагадують: часу обмаль: епідемії грипу в Україні варто чекати вже на початку січня.

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