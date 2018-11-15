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18:31Прищепитись від грипу не так вже й просто
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Міжнародний економічний форум у Дніпрі

Міжнародний економічний форум у Дніпрі

15 ноября 2018 18:30

До наймасштабнішої бізнес-події року долучилися понад дві тисячі учасників з тридцяти країн світу. Мета форуму — побудувати ефективний діалог між бізнесом, державою та міжнародними партнерами. А ще — познайомити українських підприємців з кращими бізнес-практиками у сфері управління та маркетингу. Під одним дахом на форумі інвестори та авторИ ідей. Перші готові вкладати кошти, іншим — є що запропонувати. Ось це, проект з енергоефективності. На прикладі Кам’янського підприємці доводять переваги твердопаливних котелень. Таких у місті вже понад два десятки. Підкорити міжнародний ринок — поки лише у мріях. Тож шукають українських інвесторів. А це — один зі спікерів цьогорічного форуму — інвестор та керівник проектів Андрій Ковальов. Як підприємець він підшукує партнерів для своїх проектів. А як інвестор — придивляється до цікавих ідей, у які можна вигідно вкласти кошти. Має пораду для бізнесменів, які прагнуть підкорити міжнародні ринки. — З іноземними партнерами потрібно розмовляти лише мовою цифр. Доводити прибутковість свого проекту. Поділитися досвідом та знайти нові ділові контакти на форумі зібралося більше тисячі учасників. Говорять про рецепти успіху, інновації та реформи. А ще — про виведення української продукції на нові зовнішні ринки. ЄС разом з українськими партнерами зараз реалізує дуже амбіційну торговельну угоду — кажуть представники Євро Союзу. Її мета — поступово наблизити Україну до єдиного економічного простору. Такі форуми, кажуть організатори, завжди народжують нові ідеї. Кілька проектів з минулорічної зустрічі вже на етапі реалізації. Наприклад, спільне з китайською компанією будівництво сонячної електростанції у Нікопольському районі. Вона має запрацювати у лютому 19 року. Другий великий проект — також на фінішній прямій.  Форум триватиме два дні. 16 листопада він пройде вже в облдержадміністрації. Говоритимуть про світову торгівлю, соціальне підприємництво та теорію ігор у бізнесі.

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