





Опалювальна криза Через колосальні борги без тепла взимку ризикують залишитися мешканці багатоповерхівки на вулиці Богомаза. Менш як тиждень тому людям підключили опалення, а сьогодні вже приїхали його відрізати. Люди завинили — понад півмільйона гривень. Доки хоча б половина суми не буде сплачена — опалення не з«явиться, кажуть в Коменергосервісі. Близько семисот тисяч гривень. Стільки заборгували теплопостачальнику мешканці будинку на Богомаза, сто дев’яносто шість. Про те, що можуть залишитися без опалення, дізналися ще влітку. З того часу встигли зібрати більше ста тисяч. Втім, Коменергосервіс вимагає сплатити половину боргу — це 350 тисяч! Через сімнадцять несумлінних неплатників, опалення відріжуть у всіх квартирах. Люди у відчаї. Зібрати таку суму за кілька днів для них нереально. До того ж, більшість мешканців будинку комунальні платежі сплачує справно. Сьогодні інспектори Коменергосервісу приїхали, аби обрізати людям теплопостачання. Втім, мешканці багатоповерхівки до підвалу з комунікаціями тепловиків не пустили. Тож комунальники відступили. Так делікатно тепловики діяли у присутності 11-го каналу. За словами жителів — одразу після нашого від’їзду — інспекція повернулася і завершила справу. Будинок вже без теплопостачання. А разом із ним ще один — сусідній — який, до речі, боргів зовсім немає. Його мешканцям просто не пощастило — бо вони просто мають спільну тепломережу зі злощасним будинком по Богомаза, сто дев’яносто шість.

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