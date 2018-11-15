





Обережно, фасади! У самісінькому центрі Дніпра руйнується двоповерховий будинок. З-під його даху цегла будь-якої миті може впасти просто на тротуар. Місце не огороджене, тож багато людей навіть не підозрюють про небезпеку. Будівля є історичною пам’яткою місцевого значення. А ці кадри відзняті в Одесі декілька днів тому. З аварійного фасаду на голову. Постраждалий вижив лише дивом. Таких небезпечних будинків повно і у Дніпрі. Приміром, у цій двоповерхівці на Михайла Грушевського у самому центрі міста — дірка завширшки в півметра та завдовжки аж у декілька метрів. Перехожі станом будівлі — шоковані! Тут немає не те що парканів, місце обвалу ніхто навіть не відгородив попереджувальною стрічкою. До того ж, твердять місцеві, будинок руйнується з усіх боків. Ольга Анатоліївна мешкає поряд. Розповідає, на неї ледве не впала частина фасаду. Пенсіонерка мешкає тут більше сорока п’яти років. Щодня повз будинок йде з острахом. Експерти ж кажуть: будинок потребує обов’язкового комплексного обстеження та подальшої відбудови частини фасаду. Інакше — можливе ще більше руйнування, а відповідно — й загроза життю та здоров’ю перехожих. Як виявилось, будівля на Михайла Грушевського — історична пам’ятка. Їй понад півтора століття. Це так званий прибутковий будинок, кажуть історики. Кімнати в ньому здавали в оренду для проживання та ведення комерційної діяльності. Збудований він з унікальної катеринославської цегли. Таких будівель по місту не більше тридцяти. В управлінні охорони культурної спадщини міськради кажуть: опікуватись історичною пам’яткою має її балансоутримувач. За попередньою інформацією, це — комунальне підприємство «Жилсервіс-2». Додають, будинок на Михайла Грушевського має типові проблеми багатьох історичних пам’яток міста. Реставрації вони чекають роками. У КП «Жилсервіс-2» спілкуватися з журналістами відмовились. Тим часом мешканці будинку на Михайла Грушевського самі вирішили виправити ситуацію. Сьогодні частину фасаду там відновляли робітники приватної фірми. Наразі в аварійному стані у Дніпрі знаходяться близько ста пам’яток архітектури. Критична ситуація — у десятка історичних будівель.

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