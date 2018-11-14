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Два десятки будинків без опалення просто в центрі Дніпра Два десятки будинків без опалення просто в центрі Дніпра

14 ноября 2018 18:25

Приватна котельня не отримала ліміти на газ і зараз навіть не подає ознак життя.

18:33Наївні, але не прості
18:29У лікарні № 9 допомагають батьками контролювати здоров’я дітей, що народилися передчасно
18:28Французькі компанії готові інвестувати
18:22Перший крок на шляху перемог
18:26В Україні з’являються птахи-мігранти
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Почалася вакцинація диких тварин від сказу

14 ноября 2018 18:32

Над незаселеною місцевістю брикети з препаратом розповсюджують з літаків. А тварини знаходять їх по запаху. За тиждень планують обробити майже двадцять дві тисячі квадратних кілометрів. Відбувається вакцинація за державний кошт. На це з бюджету виділили тринадцять мільйонів гривень.

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