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У лікарні № 9 допомагають батьками контролювати здоров’я дітей, що народилися передчасно

14 ноября 2018 18:29

Напередодні Всесвітнього дня недоношених дітей у дев’ятій клінічній лікарні Дніпра організували зустріч матерів, що народжували передчасно. Їм показали новий кабінет, який зараз працює у жіночій консультації. У ньому є усе необхідне, аби у перші мІсяці спостерігати за здоров’ям дітей, що з’явилися на світ раніше строку.

Вони разом фотографуються, їдять торт та отримують презенти. Усі ці дітки народилися у стінах пологового будинку лікарні № 9. Хто з них поспішав побачити світ швидше зараз вже й не визначити. Дітей народжених передчасно, на жаль, зараз немало — 10—15 %. Але фахівці, кажуть, здатні виходити та реабілітувати немовля вагою 500—600 грамів. Чималенький відсоток передчасних пологів, розповідають, у жінок які страждають на цукровий діабет. У кожної третьої такої матусі немовлята народжуються завчасно. Утім завдяки сучасним технологіям та методикам лікування, кажуть, завжди готові надавати допомогу та реабілітацію і таким мамам і їхнім малюкам. Євгенія у пологовому будинку 9-ї лікарні народжувала двох своїх донечок. Жінка має цукровий діабет вже протягом 17 років. Але під наглядом команди фахівців, її діти народилися без проблем та ускладнень. Цього разу прийшла до медзакладу зі своєю найменшою донечкою Маргаритою. Аби після виписки наглядати за малюками народженими передчасно було легше, на базі жіночої консультації перинатального центру створили спеціальний кабінет. У ньому прийом ведуть одразу кілька фахівців: педіатр, неонатолог, невропатолог та лікар функціональної діагностики. На прийомі у лікаря ми застали маленького Марка. Народився він трішечки раніше строку. Хлопчику ще немає і чотирьох місяців. Медики його оглянули і винесли вердикт — здоровий. Під наглядом фахівців, розповідає Ганна, вони знаходилися увесь цей час. У нещодавно відкритому профільному кабінеті це доступно усім матерям, чиї дітки з’явилися на світ передчасно.

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