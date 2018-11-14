



Два десятки будинків без опалення просто в центрі Дніпра Приватна котельня не отримала ліміти на газ і зараз навіть не подає ознак життя. Крижане царство. Центр міста, Донецьке та Запорізьке шосе, вулиця Робоча. Щодня до одинадцятого каналу надходять скарги на холодні батареї у будинках дніпрян. Чи не найбільше дзвінків з вулиць Янгеля та Писаржевського. Там люди буквально благають про допомогу. Людмила Трохимівна — не стримує сліз. У своїй однокімнатній квартирі на Янгеля, 6 вона практично замерзає. Через проблеми зі здоров’ям жінка майже не встає з ліжка. А тому аби зігрітися у хід іде все. Змушена виживати у холодній оселі і її сусідка з першого поверху. Старенька теж у розпачі — у кого шукати порятунку від крижаних батарей вже не знає. Рятується усим, чим тільки може- обігрівачем, грілкою та купою одежі. Проблеми і на Янгеля, 25. У заручниках крижаних батарей тут також увесь будинок. Люди бояться, що опалення чекатимуть довго. Бо система просто не витримає подачі тепла. У КП «Комунжилсервіс» телефоном пояснюють — опалення на Янгеля увімкнено. Та виникла проблема із його постачанням від котельні до будинків. З’ясувалось це у перші дні запуску тепла. Та за два-три дні ситуацію обіцяють виправити і завершити усі роботи. А це вже Нагорний район — Писаржевського 8 та 8-а. І хоч тут інші теплопостачальники, ситуація з опаленням та ж сама. Крижані батареї та 10—13 градусів у квартирах. Пенсіонерці Галині Миколаївні довелося придбати тепловентилятор. Бо один обігрівач не справлявся. Та ось на ніч, каже жінка, все одно доводиться утеплюватися. Та найбільше від недбалості комунальників страждають маленькі діти. Наталія з дворічною Ніколь з початком холодів практично не вилізають із хвороб. Котельня, яка має опалювати цей будинок та ще кілька десятків, не подає навіть ознак життя. За поясненнями прямуємо до компанії-теплопостачальника. Директора на місці немає, та ситуацію коментує його співробітниця. 11- й канал обов’язково перевірить — чи виконали свої обіцянки обидва тепловики. І чи нарешті з’явилось опалення в усіх проблемних будинках.

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