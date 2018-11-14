



Перший крок на шляху перемог Дніпропетровські парабадмінтоністи виходять на європейський рівень. Тиждень тому до скарбнички наших спортсменів додалася срібна медаль, завойована на Чемпіонаті Європи. У ньому уперше брали участь троє хлопців з Дніпра. Усі мали добрі результати, але найкращим виявився Олександр Чирков. Це перша його значуща нагорода. Три роки поспіль після навчання у Дніпровській політехніці Олександр Чирков поспішає до спортзалу. Що його життя колись змінить на краще спорт, Олександр Чирков навіть не мріяв. Ще восьмирічним хлопчиком потрапив під автівку та серйозно травмував ногу. Батьки не схотіли доглядати та відмовилися від дитини. Олександр пройшов тривалу реабілітацію та потрапив до інтернату. Вже там його і розшукав тренер Дмитро Зозуля. Бо розгледів у хлопці потенціал. Розвивати парабадмінтон в Україні Інваспорт виявив бажання усього три роки тому, розповідає Дмитро. З того часу він і почав пошук та підготовку майбутніх спортивних зірок. Разом з Олександром, згадує, тоді почали тренуватися кілька вихованців інтернату, але грали більше для себе. Олександр же задля результату. Бажання побачити світ та відчути смак перемог подіяла на Олександра надзвичайно. Задля цього він годинами займається у спортзалі. І результат не забарився. Остання значна нагорода — срібло на чемпіонаті Європи з парабадмінтону у Франції. У ньому брали участь спортсмени з 27 країн. І ця перемога поки для Олександра залишається найбільш вагомою. Утім найважливіші змагання ще попереду. Влітку чемпіонат світу, а там вже й до Олімпійських ігор недалеко. У 2020-му у Токіо буде уперше представлений парабадмінтон. Намагатимуться туди потрапити, розповідає тренер. Отже, головна боротьба не за горами. І головні перемоги також.

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