





Освітян покликали на хакатон У Дніпрі пройшов перший освітній хакатон. Формат — досить новий для нашого міста. Команди учасників за короткий час мають вирішити спільну проблему та презентувати результати. Для першої зустрічі обрали тему про громадянську освіту. Адже такий предмет нещодавно ввели у шкільну програму. Тож вчителі зібралися разом, аби поділитися досвідом, почути нові ідеї від колег та фахівців. Понад шістдесят педагогів з усього Дніпра прийшли сюди за новими знаннями. Серед них — і вчитель початкових класів Владислав Колісник. І хоч новий предмет «Громадянська освіта " викладають з 10 класу, такі знання, — впевнений чоловік — будуть корисними і для його першачків. Адже сучасний світ- вимагає нових ідей та рішень. Серед лекторів — бізнесмени та громадські діячі. Ті, хто до освіти немає жодного відношення. І це не випадково, кажуть організатори. Адже саме ці люди бачать яких сучасних знань не вистачає колишньому школяру, аби стати успішним. Тож лектори сподіваються, що після цієї зустрічі вдасться переконати освітян трохи змінити навчальний процес. Розв’язати певну проблему за короткий проміжок часу — у цьому і полягає сенс хакатону. Це новий формат і для Дніпра, і в цілому для України. Але досить популярний на Заході. Єдина відмінність — наші педагоги отримають із собою ще й домашнє завдання. У планах організаторів провести ще три таких хакатони. З темами поки не визначились. Але на наступній зустрічі скоріш за все говоритимуть про інклюзивну освіту.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



