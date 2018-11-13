11 канал
13 ноября 2018 | 19:54

Поліція розпочала розслідування неподачі газу у котельні Кривого Рогу Поліція розпочала розслідування неподачі газу у котельні Кривого Рогу

13 ноября 2018 18:20

Вже другий рік поспіль — в Кривому Розі настає комунальний колапс.

18:26В Україні з’являються птахи-мігранти
18:25Освітян покликали на хакатон
18:17Дніпряни масово звертаються в аварійні служби — але безрезультатно
18:14В Придніпровську та на Тополі будинки не опалюються через залиті водою підвали
18:04Підпалили шини і вимагають тепла
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Чергову наливайку — під корінь

Чергову наливайку — під корінь

13 ноября 2018 18:23

У Дніпрі знесли ще один кіоск у якому торгували алкоголем після десятої години вечора. На місці розгорілася суперечка з власниками торгової точки. На їхню думку — комунальники помилилися адресою й заарештували не той генделик. Вулиця Надії Олексієнко 42 А, неподалік міської лікарні номер сім. За даними інспекції благоустрою — у цьому невеличкому МАФі торгують алкоголем після десятої. Жіночка за прилавком побачивши камери починає панікувати. Однак «каральний загін«- не знає жалю. І продавчиню буквально виштовхують на двір. Жінка не розуміє — через що її лишають місця роботи. Мовляв — попередження про демонтаж приносили у сусідній кіоск. За десять хвилин з’являється і власниця кіоску. Жінка обурена діями інспекторів благоустрою. Начебто, вона нещодавно була у міськраді і про все домовилась. Юристи міськради запевняють — ніякої помилки. Адже напередодні інспектори благоустрою разом з патрульною поліцією навідувались до цього кіоску після десятої вечора та зафіксували факт продажу алкоголю. Це вже вісімдесят другий МАФ, який демонтували комунальники за дві тисячі вісімнадцятий рік.

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