





Чергову наливайку — під корінь У Дніпрі знесли ще один кіоск у якому торгували алкоголем після десятої години вечора. На місці розгорілася суперечка з власниками торгової точки. На їхню думку — комунальники помилилися адресою й заарештували не той генделик. Вулиця Надії Олексієнко 42 А, неподалік міської лікарні номер сім. За даними інспекції благоустрою — у цьому невеличкому МАФі торгують алкоголем після десятої. Жіночка за прилавком побачивши камери починає панікувати. Однак «каральний загін«- не знає жалю. І продавчиню буквально виштовхують на двір. Жінка не розуміє — через що її лишають місця роботи. Мовляв — попередження про демонтаж приносили у сусідній кіоск. За десять хвилин з’являється і власниця кіоску. Жінка обурена діями інспекторів благоустрою. Начебто, вона нещодавно була у міськраді і про все домовилась. Юристи міськради запевняють — ніякої помилки. Адже напередодні інспектори благоустрою разом з патрульною поліцією навідувались до цього кіоску після десятої вечора та зафіксували факт продажу алкоголю. Це вже вісімдесят другий МАФ, який демонтували комунальники за дві тисячі вісімнадцятий рік.

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