11 канал
13 ноября 2018 | 19:54

В Придніпровську та на Тополі будинки не опалюються через залиті водою підвали В Придніпровську та на Тополі будинки не опалюються через залиті водою підвали

13 ноября 2018 18:14

10 градусів у помешканнях! Одинадцятий канал продовжує стежити за стартом опалювального сезону у Дніпрі.

18:26В Україні з’являються птахи-мігранти
18:25Освітян покликали на хакатон
18:23Чергову наливайку — під корінь
18:17Дніпряни масово звертаються в аварійні служби — але безрезультатно
18:04Підпалили шини і вимагають тепла
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Поліція розпочала розслідування неподачі газу у котельні Кривого Рогу

Поліція розпочала розслідування неподачі газу у котельні Кривого Рогу

13 ноября 2018 18:20

Вже другий рік поспіль — в Кривому Розі настає комунальний колапс. Через величезні борги одного з підприємств, яке постачає тепло — третина міста мерзне. Нині триста тисяч людей та щонайменше сто п’ятдесят дитячих садочків, лікарень та шкіл чекають, коли в закладах стане тепло. Середня температура в приміщеннях — дев’ять градусів. Чиновники вкотре обіцяють: : найближчими днями все місто буде з опаленням.

Сьогодні в Кривому Розі начебто запрацювали всі котельні. Про це повідомило акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль». Щодо вчорашніх подій, то поліція не вбачає адміністративних порушень у діях учасників мітингу, які вимагали подачі теплоносія до котелень міста. Нагадаємо, спершу вони зібралися біля будівлі Криворіжгазу, а потім увірвались у серЕдину. Дійшло навіть до спалювання шин. Натомість правоохоронці розпочали розслідування проти службових осіб, причетних до неподачі газу у котельні Кривого Рогу.

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