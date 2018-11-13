



Поліція розпочала розслідування неподачі газу у котельні Кривого Рогу

Вже другий рік поспіль — в Кривому Розі настає комунальний колапс. Через величезні борги одного з підприємств, яке постачає тепло — третина міста мерзне. Нині триста тисяч людей та щонайменше сто п’ятдесят дитячих садочків, лікарень та шкіл чекають, коли в закладах стане тепло. Середня температура в приміщеннях — дев’ять градусів. Чиновники вкотре обіцяють: : найближчими днями все місто буде з опаленням.

Сьогодні в Кривому Розі начебто запрацювали всі котельні. Про це повідомило акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль». Щодо вчорашніх подій, то поліція не вбачає адміністративних порушень у діях учасників мітингу, які вимагали подачі теплоносія до котелень міста. Нагадаємо, спершу вони зібралися біля будівлі Криворіжгазу, а потім увірвались у серЕдину. Дійшло навіть до спалювання шин. Натомість правоохоронці розпочали розслідування проти службових осіб, причетних до неподачі газу у котельні Кривого Рогу.



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