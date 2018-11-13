





Дніпряни масово звертаються в аварійні служби — але безрезультатно Не опалюються будинки по всьому Дніпру — Лівобережний-3, Слобожанський проспект, вулиця Титова, житломасив Тополя… цей перелік нескінченний. У кожного будинку свої проблеми, через які тепло не доходить до мешканців. Однак комунальні служби не поспішають їх вирішувати. Вулиця Щербини, 11. Опалення тут формально ввімкнули кілька днів тому. Однак об ледь теплі батареї навіть не зігрієш руки. Цей та ще три будинки створили ОСББ. Тож коли обурені таким опаленням люди почали звертатися до комунальників, ті накивали головою на очільницю об’єднання співвласників. Голова ОСББ ж запевняє: комунальники подають воду надто низької температури, якої не достатньо, щоб обігріти квартири. Як пообіцяли жінці комунальники, підвищувати температуру води в тепломережах вони будуть, лише з настанням лютих морозів. А за наступною адресою, на Слобожанському проспекті, немає навіть видимості ввімкненого опалення. У навколишніх будинках тепло вже дали. На те, що тут батареї холодні, комунальникам зась. Труби біля будинку відчутно теплі. Однак комунальники навіть не намагаються розібратися, чому опалення не доходить до квартир. А люди тим часом замерзають у власних домівках. Пан Геннадій мешкає на третій Тополі. У квартирі родина ходить ледь не у верхньому одязі. Маленького онука грітися відправляють у дитячий садок. Коли в кінці минулого місяця комунальники приходили перевірити систему опалення, виявилося, що хтось вкрав запірну арматуру. Воду прорвало, а підвал затопило. На цьому вся діяльність тепловиків завершилася. Ще минулого тижня опалення обіцяли ввімкнути у всьому місті. Однак якщо в будинку є проблеми, через які тепло не доходить у квартири, комунальники на поміч не поспішають.

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