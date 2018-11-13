11 канал
13 ноября 2018 | 19:54

Поліція розпочала розслідування неподачі газу у котельні Кривого Рогу Поліція розпочала розслідування неподачі газу у котельні Кривого Рогу

13 ноября 2018 18:20

Вже другий рік поспіль — в Кривому Розі настає комунальний колапс.

18:26В Україні з’являються птахи-мігранти
18:25Освітян покликали на хакатон
18:23Чергову наливайку — під корінь
18:17Дніпряни масово звертаються в аварійні служби — але безрезультатно
18:04Підпалили шини і вимагають тепла
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В Придніпровську та на Тополі будинки не опалюються через залиті водою підвали

В Придніпровську та на Тополі будинки не опалюються через залиті водою підвали

13 ноября 2018 18:14

10 градусів у помешканнях! Одинадцятий канал продовжує стежити за стартом опалювального сезону у Дніпрі. В Придніпровську деякі будинки не опалюються й досі. Мешканці масово звертаються до аварійних служб, але допомоги чекають тижнями. Натомість комунальники та керівники райради — лише розводять руками.

Так жителька Придніпровська — сімдесяти семирічна Лідія Гордіївна — рятується від холоднечі. Каже, нещодавно батареї потеплішали лише в одній з кімнат. Інші — гріє обігрівачем, від якого час від часу вибиває пробки. До ліжка жінка вимушена підкладати електрогрілку. Старенька нещодавно пережила гіпертонічний криз, тож лікуватися доводиться в холодній квартирі. У сусідньому будинку батареї — теж холодні. Людям комунальники пояснили: з їхнього стояку у підвалі хтось викрав вентилі, тому й тепло не доходить. І така ситуація — по всьому житломасиву. У будинку номер сорок сім на вулиці 20-річчя перемоги — повний підвал води. Через порив труби, подачу опалення довелося припинити. Мешканці будинку обурені, мовляв, у квартирах — 10 градусів тепла. Аварійку жителі викликали ще минулого тижня, але й досі до них ніхто не приїхав. У КП «Житлове господарство Самарського району», що обслуговує увесь лівий берег, сьогодні — аншлаг. Люди штурмують його в надії отримати хоч якісь гарантії, що аварійні служби таки дістануться їхніх будинків. У райдержадміністрації ж твердять: наразі всі будинки підключені до системи опалення. Визнають, проблеми є, їх мають вирішувати комунальники. Райраді вони не підпорядковуються, тож там лише розводять руками. Та як бачимо, ситуація наразі, м’яко кажучи, — не вирішена. Додзвонитися до аварійок — кажуть жителі Придніпровська, вкрай важко. Вплинути на КП Самарського району могли б у міськраді — саме їй воно підпорядковане. Та коментувати ситуацію чиновники відмовились.

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