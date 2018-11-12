11 канал
13 ноября 2018 | 19:54

Поліція розпочала розслідування неподачі газу у котельні Кривого Рогу Поліція розпочала розслідування неподачі газу у котельні Кривого Рогу

13 ноября 2018 18:20

Вже другий рік поспіль — в Кривому Розі настає комунальний колапс.

18:26В Україні з’являються птахи-мігранти
18:25Освітян покликали на хакатон
18:23Чергову наливайку — під корінь
18:17Дніпряни масово звертаються в аварійні служби — але безрезультатно
18:14В Придніпровську та на Тополі будинки не опалюються через залиті водою підвали
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Підпалили шини і вимагають тепла

12 ноября 2018 18:04

У Кривому Розі під приватним підприємством «Криворіжгаз» зібралися протестувальники. Адже найближчим часом заморозки — а у місті все ще без опалення триста тисяч людей! Через холод у школах та садках — діти на вимушених канікулах. Причина конфлікту у тому, що газівники не постачають енергоносій в котельні Кривого рогу. Все через відсутність відповідних договорів і мільярдний борг, що накопичився за попередні роки. Втім, вже за декілька годин під тиском людей «Криворіжгаз» таки поступився. На підприємстві запевняють: блакитне паливо дійде до всіх котелень, а тож місто не залишиться без тепла. Чи втіляться в життя обіцянки — стане зрозуміло вже найближчим часом.

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