



Підпалили шини і вимагають тепла У Кривому Розі під приватним підприємством «Криворіжгаз» зібралися протестувальники. Адже найближчим часом заморозки — а у місті все ще без опалення триста тисяч людей! Через холод у школах та садках — діти на вимушених канікулах. Причина конфлікту у тому, що газівники не постачають енергоносій в котельні Кривого рогу. Все через відсутність відповідних договорів і мільярдний борг, що накопичився за попередні роки. Втім, вже за декілька годин під тиском людей «Криворіжгаз» таки поступився. На підприємстві запевняють: блакитне паливо дійде до всіх котелень, а тож місто не залишиться без тепла. Чи втіляться в життя обіцянки — стане зрозуміло вже найближчим часом.

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