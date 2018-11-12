11 канал
13 ноября 2018 | 19:54

Поліція розпочала розслідування неподачі газу у котельні Кривого Рогу Поліція розпочала розслідування неподачі газу у котельні Кривого Рогу

13 ноября 2018 18:20

Вже другий рік поспіль — в Кривому Розі настає комунальний колапс.

18:26В Україні з’являються птахи-мігранти
18:25Освітян покликали на хакатон
18:23Чергову наливайку — під корінь
18:17Дніпряни масово звертаються в аварійні служби — але безрезультатно
18:14В Придніпровську та на Тополі будинки не опалюються через залиті водою підвали
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Опалювальний колапс

12 ноября 2018 17:35

У Дніпрі без тепла й досі залишаються три школи та сотні житлових будинків. Причини різні — від поривів через застарілі тепломережі до наповнених повітрям труб, які не можуть прийняти тепло.

82 школа на вулиці Філософська — без тепла! У кабінетах — від десяти до тринадцяти градусів. І це ще з ввімкнутими обігрівачами. Діти сидять на уроках у куртках та навіть не знімають рукавиць. Батьки школярів обурені. Мовляв — діти вже почали хворіти. І це ще не було сильних заморозків. Від батьків дізнаємось і причину відсутності опалення — школа підключається з власної котельні на міську. Тому там перекопали півдвору. Та чому не можна було це зробити раніше? Директорка виправдовується — з строками робіт тепловики і дійсно затягнули. Почалися вони — уявіть — ще влітку! Керівництво школи прогнозує завершення робіт вже за три дні. Наразі ж класи працюють лише частково. Учні молодших — на позачергових канікулах — старшокласники ж — мерзнуть у кабінетах. У Держспоживслужбі нам сьогодні повідомили — проблеми з опаленням у навчальних закладах є по всій області. Не отримали опалення й мешканці деяких житлових будинків. Серед них — Інженерна, 6 на 12-му кварталі. У квартирах — холоднеча! Ніна Іванівна через рік розміняє дев’ятий десяток. Через стан здоров’я пересувається лише на милицях, тож зігріватися їй дуже важко. Місцеві розповідають — проблеми з опаленням у їхньому постійні. Останні два сезони люди замерзали чи не до Нового року. І все, кажуть, через бездіяльність комунальників. Але і після цього — тиша. Ані опалення, ані пояснень. Аварійну службу місцеві намагаються викликати вже третю добу. І щоразу — одна й та сама відповідь. У Житлосервісі-2 виправдовуються: начебто, головна проблема — у заповнених повітрям трубах. Мовляв — коли люди самі його скинуть — тепло з’явиться. Але чергове співпадіння: після приїзду нашої знімальної групии тепло у людей нарешті з’явилось. А ось мешканці проспекту Поля, 115- і досі мерзнуть у квартирах. Місцеві грішать на нову котельню, до якої їх підключили перед опалювальним сезоном. Буцімто — і двір весь перекопали і без тепла людей залишили. Однак тепловики — все заперечують. Як виявилось — опалення немає, бо комунальники не можуть потрапити до підвалу та відкрити вентилі. Ключі ж — у власника спортклубу, який орендує тут приміщення. У Житлосервісі пообіцяли вирішити проблему протягом найближчих днів. Щодня одинадцятий канал моніторить ситуацію з опаленням у місті та приймає на гарячу лінію сотні дзвінків від обурених людей. Адже дедлайн, коли міська влада пообіцяла стовідсОтково підключити будинки до опалення, скінчився минулої п’ятниці. Контактний телефон редакції — зараз на ваших екранах.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 0 С°

Ветер: 6,11 м/с

Ночью

Температура: -3 С°

Ветер: 6,11 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.43
 RUB   0.41
 USD   27.92
19:30Высокая кухня с Ольгой Казначеевой
20:00#Лекторий
20:30Наш сад
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+