



Опалювальний колапс У Дніпрі без тепла й досі залишаються три школи та сотні житлових будинків. Причини різні — від поривів через застарілі тепломережі до наповнених повітрям труб, які не можуть прийняти тепло. 82 школа на вулиці Філософська — без тепла! У кабінетах — від десяти до тринадцяти градусів. І це ще з ввімкнутими обігрівачами. Діти сидять на уроках у куртках та навіть не знімають рукавиць. Батьки школярів обурені. Мовляв — діти вже почали хворіти. І це ще не було сильних заморозків. Від батьків дізнаємось і причину відсутності опалення — школа підключається з власної котельні на міську. Тому там перекопали півдвору. Та чому не можна було це зробити раніше? Директорка виправдовується — з строками робіт тепловики і дійсно затягнули. Почалися вони — уявіть — ще влітку! Керівництво школи прогнозує завершення робіт вже за три дні. Наразі ж класи працюють лише частково. Учні молодших — на позачергових канікулах — старшокласники ж — мерзнуть у кабінетах. У Держспоживслужбі нам сьогодні повідомили — проблеми з опаленням у навчальних закладах є по всій області. Не отримали опалення й мешканці деяких житлових будинків. Серед них — Інженерна, 6 на 12-му кварталі. У квартирах — холоднеча! Ніна Іванівна через рік розміняє дев’ятий десяток. Через стан здоров’я пересувається лише на милицях, тож зігріватися їй дуже важко. Місцеві розповідають — проблеми з опаленням у їхньому постійні. Останні два сезони люди замерзали чи не до Нового року. І все, кажуть, через бездіяльність комунальників. Але і після цього — тиша. Ані опалення, ані пояснень. Аварійну службу місцеві намагаються викликати вже третю добу. І щоразу — одна й та сама відповідь. У Житлосервісі-2 виправдовуються: начебто, головна проблема — у заповнених повітрям трубах. Мовляв — коли люди самі його скинуть — тепло з’явиться. Але чергове співпадіння: після приїзду нашої знімальної групии тепло у людей нарешті з’явилось. А ось мешканці проспекту Поля, 115- і досі мерзнуть у квартирах. Місцеві грішать на нову котельню, до якої їх підключили перед опалювальним сезоном. Буцімто — і двір весь перекопали і без тепла людей залишили. Однак тепловики — все заперечують. Як виявилось — опалення немає, бо комунальники не можуть потрапити до підвалу та відкрити вентилі. Ключі ж — у власника спортклубу, який орендує тут приміщення. У Житлосервісі пообіцяли вирішити проблему протягом найближчих днів. Щодня одинадцятий канал моніторить ситуацію з опаленням у місті та приймає на гарячу лінію сотні дзвінків від обурених людей. Адже дедлайн, коли міська влада пообіцяла стовідсОтково підключити будинки до опалення, скінчився минулої п’ятниці. Контактний телефон редакції — зараз на ваших екранах.

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