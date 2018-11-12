Дніпряни платитимуть за вивезення сміття майже втричі більше.
12 ноября 2018 17:24
Про це сьогодні заявив заступник міського голови Михайло Лисенко. Також чиновник відзвітував про хід ремонтних робіт на Новому мосту та навіть спрогнозував строки здачі об’єкту. Двадцять п’ять з половиною гривень замість дев’яти. Саме стільки доведеться сплачувати за вивезення сміття мешканцям багатоквартирних будинків. Для приватного сектора сума зросла ще більше — майже тридцять одна гривня замість одинадцяти. У мерії виправдовуються: тариф не змінювався упродовж семи років — ціни мають бути економічно обґрунтованими. Нагадаємо, неспроможність Дніпрокомунтрансу забезпечити вчасне вивезення відходів навесні призвело до сміттєвого колапсу. Міська влада ініціювала зміну перевізника і тепер місто обслуговує КП Жилсервіс-2. Чиновники запевняють: новий тариф дозволить уникнути дотацій з міського бюджету. Затвердити ж його планують на найближчому засіданні виконкому — орієнтовно наступного вівторка. Звітують у мерії й про хід ремонту головної переправи. З березня 2017 року на Новий міст витратили майже чотириста мільйонів гривень. Станом на сьогодні остаточно завершили ремонт його правої частини. На іншій — цьогоріч планують виконати всі роботи, за винятком укладання асфальтового покриття. У міськраді пояснюють: терміни ремонту залежатимуть від погодних умов та висновків експертів. Нині тривають консультації.