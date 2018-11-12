11 канал
13 ноября 2018 | 19:54

Поліція розпочала розслідування неподачі газу у котельні Кривого Рогу Поліція розпочала розслідування неподачі газу у котельні Кривого Рогу

13 ноября 2018 18:20

Вже другий рік поспіль — в Кривому Розі настає комунальний колапс.

18:26В Україні з’являються птахи-мігранти
18:25Освітян покликали на хакатон
18:23Чергову наливайку — під корінь
18:17Дніпряни масово звертаються в аварійні служби — але безрезультатно
18:14В Придніпровську та на Тополі будинки не опалюються через залиті водою підвали
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Дніпряни платитимуть за вивезення сміття майже втричі більше.

12 ноября 2018 17:24

Про це сьогодні заявив заступник міського голови Михайло Лисенко. Також чиновник відзвітував про хід ремонтних робіт на Новому мосту та навіть спрогнозував строки здачі об’єкту. Двадцять п’ять з половиною гривень замість дев’яти. Саме стільки доведеться сплачувати за вивезення сміття мешканцям багатоквартирних будинків. Для приватного сектора сума зросла ще більше — майже тридцять одна гривня замість одинадцяти. У мерії виправдовуються: тариф не змінювався упродовж семи років — ціни мають бути економічно обґрунтованими. Нагадаємо, неспроможність Дніпрокомунтрансу забезпечити вчасне вивезення відходів навесні призвело до сміттєвого колапсу. Міська влада ініціювала зміну перевізника і тепер місто обслуговує КП Жилсервіс-2. Чиновники запевняють: новий тариф дозволить уникнути дотацій з міського бюджету. Затвердити ж його планують на найближчому засіданні виконкому — орієнтовно наступного вівторка. Звітують у мерії й про хід ремонту головної переправи. З березня 2017 року на Новий міст витратили майже чотириста мільйонів гривень. Станом на сьогодні остаточно завершили ремонт його правої частини. На іншій — цьогоріч планують виконати всі роботи, за винятком укладання асфальтового покриття. У міськраді пояснюють: терміни ремонту залежатимуть від погодних умов та висновків експертів. Нині тривають консультації.

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