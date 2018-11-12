



Дніпряни платитимуть за вивезення сміття майже втричі більше. Про це сьогодні заявив заступник міського голови Михайло Лисенко. Також чиновник відзвітував про хід ремонтних робіт на Новому мосту та навіть спрогнозував строки здачі об’єкту. Двадцять п’ять з половиною гривень замість дев’яти. Саме стільки доведеться сплачувати за вивезення сміття мешканцям багатоквартирних будинків. Для приватного сектора сума зросла ще більше — майже тридцять одна гривня замість одинадцяти. У мерії виправдовуються: тариф не змінювався упродовж семи років — ціни мають бути економічно обґрунтованими. Нагадаємо, неспроможність Дніпрокомунтрансу забезпечити вчасне вивезення відходів навесні призвело до сміттєвого колапсу. Міська влада ініціювала зміну перевізника і тепер місто обслуговує КП Жилсервіс-2. Чиновники запевняють: новий тариф дозволить уникнути дотацій з міського бюджету. Затвердити ж його планують на найближчому засіданні виконкому — орієнтовно наступного вівторка. Звітують у мерії й про хід ремонту головної переправи. З березня 2017 року на Новий міст витратили майже чотириста мільйонів гривень. Станом на сьогодні остаточно завершили ремонт його правої частини. На іншій — цьогоріч планують виконати всі роботи, за винятком укладання асфальтового покриття. У міськраді пояснюють: терміни ремонту залежатимуть від погодних умов та висновків експертів. Нині тривають консультації.

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