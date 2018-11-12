11 канал
13 ноября 2018 | 19:54

Поліція розпочала розслідування неподачі газу у котельні Кривого Рогу Поліція розпочала розслідування неподачі газу у котельні Кривого Рогу

13 ноября 2018 18:20

Вже другий рік поспіль — в Кривому Розі настає комунальний колапс.

18:26В Україні з’являються птахи-мігранти
18:25Освітян покликали на хакатон
18:23Чергову наливайку — під корінь
18:17Дніпряни масово звертаються в аварійні служби — але безрезультатно
18:14В Придніпровську та на Тополі будинки не опалюються через залиті водою підвали
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Кількість хворих на цукровий діабет збільшується

12 ноября 2018 16:49

Невтішна статистика і в Дніпропетровській області — понад 19 тисяч жителів мають цей діагноз. Цукровий діабет входить в трійку найнебезпечніших захворювань, адже може викликати сліпоту, інсульт, інфаркт, нирковУ недостатність. На жаль, не завжди вдається вчасно розпочати лікування, на ранніх стадіях хворобу важко розпізнати. За офіційними даними, два з трьох українців не знають, що їх організм не виробляє інсулін. У групі ризику ті, хто має надмірну вагу тіла, проблеми з серцево-судинною системою, веде малорухливий спосіб життя.

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