



Кількість хворих на цукровий діабет збільшується Невтішна статистика і в Дніпропетровській області — понад 19 тисяч жителів мають цей діагноз. Цукровий діабет входить в трійку найнебезпечніших захворювань, адже може викликати сліпоту, інсульт, інфаркт, нирковУ недостатність. На жаль, не завжди вдається вчасно розпочати лікування, на ранніх стадіях хворобу важко розпізнати. За офіційними даними, два з трьох українців не знають, що їх організм не виробляє інсулін. У групі ризику ті, хто має надмірну вагу тіла, проблеми з серцево-судинною системою, веде малорухливий спосіб життя.

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