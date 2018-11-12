11 канал
13 ноября 2018 | 19:54

Поліція розпочала розслідування неподачі газу у котельні Кривого Рогу Поліція розпочала розслідування неподачі газу у котельні Кривого Рогу

13 ноября 2018 18:20

Вже другий рік поспіль — в Кривому Розі настає комунальний колапс.

18:26В Україні з’являються птахи-мігранти
18:25Освітян покликали на хакатон
18:23Чергову наливайку — під корінь
18:17Дніпряни масово звертаються в аварійні служби — але безрезультатно
18:14В Придніпровську та на Тополі будинки не опалюються через залиті водою підвали
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Збив автівкою і повіз у невідомому напрямку

12 ноября 2018 16:42

Минулого тижня на проспекті Мазепи жінка переходила дорогу на зебрі, аж раптом опинилася під колесами Ланоса. Постраждала отримала переломи та численні забиття. Але замість того, щоб викликати швидку та патрульних, водій посадив її у своє авто і повіз у невідомому напрямку. Звістку про ДТП правоохоронці отримали від випадкових свідків, які й зателефонували в поліцію. Постраждалу водій висадив за кілька вулиць й втік. Його затримали наступного дня. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що намагався відвезти потерпілу до лікарні. Жінку шпиталізували.

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