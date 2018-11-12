



Збив автівкою і повіз у невідомому напрямку Минулого тижня на проспекті Мазепи жінка переходила дорогу на зебрі, аж раптом опинилася під колесами Ланоса. Постраждала отримала переломи та численні забиття. Але замість того, щоб викликати швидку та патрульних, водій посадив її у своє авто і повіз у невідомому напрямку. Звістку про ДТП правоохоронці отримали від випадкових свідків, які й зателефонували в поліцію. Постраждалу водій висадив за кілька вулиць й втік. Його затримали наступного дня. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що намагався відвезти потерпілу до лікарні. Жінку шпиталізували.

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