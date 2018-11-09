





На Титова батареї подекуди й досі холодні. Потерпає і школа № 89 11 канал продовжує цикл сюжетів про початок опалювального сезону у Дніпрі. Опалення у 89-й школі увімкнули лише сьогодні зранку, тож прогрітися батареї ще не встигли. У таких умовах тут декілька тижнів навчалися учні з першого по четвертий клас! На шкільному подвір’ї ми застали працівники КП «Жилсервіс». Комунальники кажуть: холодно у школі може бути й через порив на сусідній вулиці, який ще навіть не знайшли. Ситуація у сусідніх житлових будинках по вулиці Титова — набагато гірша. Опалювальним сезоном тут і не пахне. 88-річна Ніна Іванівна ледь пересувається холодною квартирою. Старенька самостійно доглядає свою дочку з інвалідністю. Без допомоги та може лише трохи посунутися на ліжку. Тож усі домашні справи лягли на плечі Ніни Іванівни. Її дочка Наталія — теж пенсіонерка. Три роки тому через цукровий діабет — втратила ногу. У квартирі старенькі сидять одягненими по-зимовому, ліжко на час сну обігрівають грілками. Рятує пенсіонерок і ось цей старенький обігрівач. Та користуватися ним можуть лише недовго — бояться шалених рахунків за електроенергію. Двох пенсій ледь вистачає на пігулки. У такі дні в жінок просто опускаються руки. Нагадаємо, опалювальний сезон у Дніпрі мав стартувати ще 22-го жовтня. Чиновники обіцяли: з початку цього тижня у всіх школах та дитсадках буде тепло. А до п’ятниці — і у житлових будинках. Та як бачимо, строки знову зірвали.

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