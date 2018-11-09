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У Першотравенську поховали школяра, що покінчив життя самогубством У Першотравенську поховали школяра, що покінчив життя самогубством

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Вийшла з автобуса і ледь не втратила ногу

09 ноября 2018 17:53

У Дніпрі молода дівчина потрапила під колеса 146 маршруту. Потерпіла і досі перебуває у лікарні, а водій тим часом — спокійно працює далі. Як виявилося, для нього це не перша ДТП за останній час. Інцидент стався ось на тій зупинці на проспекті Івана Мазепи. Дівчина чи то вийшла. чи то випала з автобуса, і опинилася під колесами. Водій її одразу навіть не помітив. Загальмував лише у кількох метрах — після того, як його зупинили перехожі. За словами постраждалої, із громадського транспорту вона виходила останньою. Водії її, швидше за все, не помітив та прищемив дверима. У результаті — пасажирка випала із салону прямо під колеса, тож автобус буквально переїхав ногу дівчини. За словами правоохоронців, водій не мав посвідчення, лише тимчасовий дозвіл на керування транспортом. Бо в кінці літа вже потрапив в іншу ДТП. Постраждалу ж медики одразу шпиталізували до шістнадцятої міської лікарні. Зараз стан Олени медики визначають як стабільний. Однак травма дуже серйозна, робити якісь прогнози лікарі не беруться. Кажуть: пощастило, що вцілили кістки. Тож попереду — декілька операцій. Ніяких вибачень ані від водія, ані від керівництва АТП дівчина і досі не почула. Компенсації за лікування їй також не запропонували. На підприємстві кажуть: внутрішнє розслідування вже провели. Провини водія не заперечують, однак він і досі працює на маршруті. Мовляв, у ситуації винні обидві сторони. Дівчину дверима ніхто не затискав, вона начебто впала сама. Однак вже перед нашою камерою керівництво «розчулилось» і пообіцяли допомогти постраждалій. Справа тим часом передана до суду. Однак розраховувати на серйозне покарання за понівечену ногу, швидше за все, не варто. Уже після виписки з лікарні дівчина може звернутися до судово-медичної експертизи. Якщо доведе, що отримані травми далеко не легко ступеню важкості, мова піде про зовсім інше покарання.

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