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У Першотравенську поховали школяра, що покінчив життя самогубством У Першотравенську поховали школяра, що покінчив життя самогубством

09 ноября 2018 16:56

Трагедія на Дніпропетровщині. Учень однієї зі шкіл Першотравенська вистрелив собі у голову з саморобної зброї.
18:04На Титова батареї подекуди й досі холодні. Потерпає і школа № 89
17:53Вийшла з автобуса і ледь не втратила ногу
17:09Коли ж зима?
17:01У Дніпрі написали радіодиктант національної єдності
17:56Художній музей пропонує нову виставку
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В дніпровській школі № 14 масово захворіли учні

В дніпровській школі № 14 масово захворіли учні

09 ноября 2018 15:52

У майже тридцяти дітей — однакові симптоми — нудота та підвищена температура. Про можливе отруєння керівництво навчального закладу не повідомило жодну інстанцію. Але компанія «Продрезерв-5», що забезпечує харчування у міських школах, сповістило регіональну лабораторію. Її співробітники відібрали аналізи, аби перевірити якість продуктів та води. Результати будуть готові у понеділок. Шкільна їдальня сьогодні працювала у звичному режимі. Утім деякі батьки дітей на уроки не пустили. За словами директора, вводити карантин немає потреби.

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