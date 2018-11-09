В дніпровській школі № 14 масово захворіли учні

У майже тридцяти дітей — однакові симптоми — нудота та підвищена температура. Про можливе отруєння керівництво навчального закладу не повідомило жодну інстанцію. Але компанія «Продрезерв-5», що забезпечує харчування у міських школах, сповістило регіональну лабораторію. Її співробітники відібрали аналізи, аби перевірити якість продуктів та води. Результати будуть готові у понеділок. Шкільна їдальня сьогодні працювала у звичному режимі. Утім деякі батьки дітей на уроки не пустили. За словами директора, вводити карантин немає потреби.